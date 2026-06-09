Matan a una mujer en un callejón de la colonia Betania de Comayagüela

Tegucigalpa

Una mujer perdió la vida de forma violenta la noche de ayer lunes. El hecho violento ocurrió en la colonia Betania de Comayagüela.

La víctima fue identificada preliminarmente como Esly Michelle García Palacios.

Según el informe preliminar de los hechos, García transitaba por un callejón cercano a un campo de futbol, cuando hombres fuertemente armados se aproximaron a ella y, sin mediar palabra, le dispararon. Tras cometer el sangriento hecho, los criminales huyeron de la escena con rumbo desconocido.