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Matan a una mujer en un callejón de la colonia Betania de Comayagüela

La víctima fue identificada preliminarmente como Esly Michelle García Palacios

Matan a una mujer en un callejón de la colonia Betania de Comayagüela

Las autoridades policiales invesrtugan el crimen. Imagen referencial de archivo.

Tegucigalpa

Una mujer perdió la vida de forma violenta la noche de ayer lunes. El hecho violento ocurrió en la colonia Betania de Comayagüela.

La víctima fue identificada preliminarmente como Esly Michelle García Palacios.

Según el informe preliminar de los hechos, García transitaba por un callejón cercano a un campo de futbol, cuando hombres fuertemente armados se aproximaron a ella y, sin mediar palabra, le dispararon. Tras cometer el sangriento hecho, los criminales huyeron de la escena con rumbo desconocido.

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Tras el suceso, agentes de la Policía Nacional se trasladaron al sitio para acordonar la escena del crimen y resguardar las evidencias.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad y el paradero de los hechores.

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Redacción La Prensa
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