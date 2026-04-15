Shock en Champions: Insólito error de Neuer y gol tempranero del Real Madrid

Múnich, Alemania.

El Real Madrid golpeó de forma fulminante al Bayern Múnich en el arranque del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un duelo cargado de tensión, expectativa y máxima exigencia en el torneo de clubes más importante de Europa.

El conjunto merengue no necesitó ni un minuto completo para inclinar la balanza a su favor, en una acción que dejó sin respuesta a la defensa alemana y que terminó marcando el ritmo del encuentro desde el inicio.

Apenas al minuto 1, el joven talento Arda Güler aprovechó un error inesperado del guardameta Manuel Neuer para abrir el marcador y desatar la euforia en el equipo blanco.

La jugada nació de una acción inusual del experimentado portero alemán, quien salió de su área con la intención de despejar el balón, pero terminó entregando la posesión de manera increíble a un atento Arda Güler.

El mediocampista turco no dudó ni un segundo: con la portería desprotegida y total sangre fría, sacó un remate preciso que terminó al fondo de la red, desatando la celebración inmediata del conjunto madridista.