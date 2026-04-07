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Real Madrid indignado, burla del Bayern, hondureño rompió en llanto y Vinicius señalado

Las imágenes más curiosas que dejó el partido que disputaron Real Madrid y Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid indignado, burla del Bayern, hondureño rompió en llanto y Vinicius señalado
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El Real Madrid vs Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de Champions League dejó curiosas imágenes. Los blancos lo perdieron 1-2 en casa.

 Fotos Agencia EFE, Real Madrid y Bayern Múnich.
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El mosaico espectacular que presentó la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu para el duelo anter Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League.

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Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, estuvo presente en el Santiago Bernabéu y fue atendido por Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid.
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Un aficionado sorprendió en las afueras del Santiago Bernabéu tras presentarse sin ropa en el momento que iba pasando la plantilla del Real Madrid.

 Foto X.
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El 11 titular del Real Madrid que mandó a la cancha Arbeloa para el duelo ante Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.
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El 11 titular del Bayern Múnich que mandó a la cancha Kompany en el Santiago Bernabéu.
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El hondureño Faco Rivera estuvo presente en el Santiago Bernabéu para ver a su amado Real Madrid y no pudo contener las lágrimas tras ese momento.

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El colombiano Luis Díaz se encargó de marcar el primer gol en el estadio Santiago Bernabéu.

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Luis Díaz ingresó al área y sacó un remate que cruzó al portero Lunin. La pelota se fue al fondo de las redes.
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Todo Real Madrid reclamó una mano en la previa que no fue sancionada ni por el VAR ni por Michael Oliver.
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La plantilla del Real Madrid se mostró indignada contra el árbitro ya que señalaron que el gol de Luis Díaz no debió de haber sido validado. Sin embargo, en las repeticiones se pudo ver que no hubo mano.

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Decepción en los jugadores del Real Madrid luego del gol de Luis Díaz en el cierre del primer tiempo.

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Harry Kane en el inicio del segundo tiempo marcó el segundo gol a favor del Bayern Múnich.

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Bayern Múnich le pegó un baile al Real Madrid y Harru Kane celebró a lo grande su gol.
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"Esta foto va muy dura", la peculiar burla del Bayern Múnich al Real Madrid en sus redes sociales.

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Kylian Mbappé lució decepcionado tras el segundo gol del Bayern Múnich.

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Fede Valverde lució decepcionado tras el segundo gol del Bayern Múnich.

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Vinicius fue uno de los villanos al fallar un increíble mano a mano.

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Vinicius lamentando la ocasión en el mano a mano con Neuer.

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Vinicus no tuvo el mejor de los juegos y es señalado por su pésimo partido ante Bayern Múnich.
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A los 74 minutos, Kylian Mbappé marcó el descuento del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

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Vinicius desperdició una ocasión que pudo haber evitado la caída del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
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El lamento de Vinicius tras la caída del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu ante Bayern Múnich.
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