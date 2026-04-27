Crack se pierde el Mundial 2026 y lo confirma: "La vida es cruel; estoy roto"

Londres, Inglaterra.

El neerlandés Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, se perderá lo que resta de temporada en la Premier League y el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

El atacante se marchó en camilla de la victoria de su equipo contra el Wolverhampton Wanderers este sábado y confirmó a través de sus redes sociales la grave lesión que le apartará de ayudar al Tottenham en la pelea por la salvación.

Asimismo, será una de las bajas de peso para la Copa del Mundo, donde hubiese formado parte de la convocatoria de Ronald Koeman en la Selección de Países Bajos.