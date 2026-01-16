Arquidiócesis de SPS lanzará la Santa Misión en el Olímpico

San Pedro Sula, Honduras

La arquidiócesis de San Pedro Sula realizará el domingo 15 de febrero en el Estadio Olímpico Metropolitano el cierre del año jubilar y la apertura de la Santa Misión 2026.

El año anterior la Conferencia Episcopal de Honduras llamó a preparar una Santa Misión Nacional este 2026. Con ese mandato la Arquidiócesis de San Pedro Sula, bajo la guía de Monseñor Miguel Lenihan, inició la preparación.

Se conformó una comisión especial que será la encargada de animar, coordinar y dirigir los trabajos pastorales hacia esta gran misión evangelizadora.

El arzobispo Lenihan brindó una conferencia de prensa acompañado de varios sacerdotes y laicos donde dejaron claros que la propuesta surge como una respuesta concreta a la necesidad de reconstruir el tejido social en Honduras, utilizando la fe como un puente para la paz y el encuentro entre ciudadanos.

Este es un momento para mirar atrás y dar gracias a Dios por los acontecimientos del año pasado, el año jubilar, un periodo excepcional por las muestras de fe y las peregrinaciones.

"Tratamos de ser misioneros de esperanza en Cristo resucitado y en la esperanza de la resurrección de una sociedad nueva y un mundo mejor" dijo Lenihan.

Queremos lanzar la Santa Misión y queremos invitarlos, tenemos 35 parroquias y esperamos tener unas 30 mil personas en el estadio. No es tener la multitud, sino dar testimonio que la arquidiócesis ha vivido una vida sinodal, comunión, participación y misión dijo Lenihan.

Los pilares de la misión en la arquidiócesis de San Pedro Sula son ser una iglesia "En Salida" y Sinodal Bajo el lema "Corazones ardientes anunciando la Esperanza".

La Arquidiócesis busca romper las barreras de la indiferencia. No es solo una actividad religiosa, sino una misión sistemática que pretende llegar a cada rincón del departamento de Cortés, priorizando a las personas más alejadas de la vida comunitaria y social explicaron los organizadores.﻿﻿﻿