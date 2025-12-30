María Antonieta Mejía rechaza advertencias de Luis Redondo al CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, rechazó este martes cualquier intento de imponer una declaratoria electoral fuera del marco constitucional y cuestionó a quienes, según afirmó, desconocen los tiempos y competencias del proceso electoral. “A él sí hay que ponerle cero. No entiende, no entendió y, a juzgar por sus declaraciones, sigue sin entender”, expresó Mejía, al referirse a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional.

La designada presidencial subrayó que la Constitución de la República no permite imponer una declaratoria ilegal y aclaró que tampoco otorga facultades electorales a la Comisión Permanente ni a su presidente, a quienes calificó de ilegales. "No tienen atribuciones ni de tutela, ni de sustitución del CNE, ni de reinterpretación oportunista del proceso electoral", sostuvo. Mejía reconoció que existen mecanismos constitucionales para resolver una eventual ausencia de declaratoria; sin embargo, enfatizó que estos no aplican en el contexto actual, ya que el plazo legal aún no ha vencido.