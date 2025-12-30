Tomás Zambrano: "Todo lo que realice la comisión permanente es ilegal”

TEGUCIGALPA

Según Zambrano, el inicio de la legislatura el 21 de enero de 2022 se dio de manera “ilegal e impuesta a la fuerza”, y sostuvo que esa ilegalidad se mantiene vigente.

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el actual período de sesiones del Congreso Nacional impulsado por el partido Libertad y Refundación (Libre) es ilegal desde su inicio y lo será hasta el último día del mandato legislativo.

Recordó que el pleno de diputados habilitó el período de sesiones únicamente hasta el 20 de enero de 2026, decisión con la cual, afirmó, también se desautorizó a la comisión permanente.

“El pleno dejó claro que todo lo que realice la comisión permanente es ilegal”, manifestó el parlamentario nacionalista, advirtiendo que la sesión que se pretende realizar este día carece de legalidad y que todas las resoluciones que se aprueben tendrían vicios de nulidad.

Zambrano señaló que, en defensa de la legalidad y del Estado de derecho, se solicita a los sectores que esperan la aprobación de algunos dictámenes, como los relacionados con el Registro de Información Tributaria (RIT), las amnistías y los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras, que aguarden hasta el 25 de enero.

“El llamado es a que se espere a que estos temas se aprueben de manera legal por el nuevo Congreso Nacional”, concluyó el diputado nacionalista a través de sus redes sociales.