PN pide se garantice seguridad de miembros de JEVR en el CLE

La solicitud surge tras denunciar actos de violencia atribuidos a miembros de Juntas Especiales de Verificación y Recuento.

En las últimas horas, se difundió un video de dos miembros de JEVR en un fuerte altercado durante el escrutinio especial.

TEGUCIGALPA

El Partido Nacional solicitó al Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se garantice la máxima transparencia en las labores que se desarrollarán en el Centro Logístico Electoral (CLE), en el marco del proceso de verificación y recuento.

A través de un pronunciamiento, el instituto político señaló que su petición surge “ante los reiterados y debidamente documentados actos de violencia protagonizados por miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) de otros partidos políticos”, situación que, según indicó, obliga a reforzar las medidas de seguridad y observación del proceso.

En ese sentido, el Partido Nacional pidió que las labores en el CLE no solo sean transmitidas en vivo a través del canal oficial de YouTube del CNE, sino que también cuenten con cobertura presencial de los medios de comunicación, como un mecanismo adicional de veeduría pública.

“El objetivo es dejar constancia pública de los hechos, asegurar la máxima transparencia del proceso y fortalecer la confianza ciudadana en el desarrollo de esta etapa crucial del proceso electoral”, subraya la solicitud dirigida al órgano electoral.

La petición se produce en medio de la tensión por los altercados surgidos durante los escrutinios especiales de alcaldías y diputaciones a pocas horas del vencimiento del plazo de ley para la emisión de las declaratorias en estos niveles electivos.

