El Cajón perdería 70 megavatios de capacidad en 2027

Tegucigalpa, Honduras. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que la temporada de lluvias está próxima a concluir en Honduras. Este pronóstico tendrá repercusiones en la represa El Cajón, cuyo nivel se sitúa en 271.45 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), por debajo de la cota máxima de 285 metros. Esta altura permite a la hidroeléctrica generar 300 megavatios de energía mediante sus cuatro turbinas. Actualmente, el embalse se encuentra al 70.44% de su capacidad.

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Guillermo Peña Panting, dijo que “no es esperaba que se llegará a su nivel máximo”. René Barrientos, gerente del Centro Nacional de Despacho (CND), explicó que desde hace varios meses se administra el embalse (de agua) para tener un nivel aceptable el próximo año. Aunque ya se sabía que el fenómeno de El Niño provocaría pocas lluvias este año, dijo que el uso de un programa especializado de simulación ha permitido establecer un despacho operativo de largo plazo para la represa El Cajón, con el objetivo de mejorar las probabilidades de aprovechamiento del agua durante 2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse