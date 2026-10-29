El Cajón perdería 70 megavatios de capacidad en 2027

Tegucigalpa, Honduras. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que la temporada de lluvias está próxima a concluir en Honduras.
Este pronóstico tendrá repercusiones en la represa El Cajón, cuyo nivel se sitúa en 271.45 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), por debajo de la cota máxima de 285 metros. Esta altura permite a la hidroeléctrica generar 300 megavatios de energía mediante sus cuatro turbinas. Actualmente, el embalse se encuentra al 70.44% de su capacidad.
El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Guillermo Peña Panting, dijo que “no es esperaba que se llegará a su nivel máximo”.
René Barrientos, gerente del Centro Nacional de Despacho (CND), explicó que desde hace varios meses se administra el embalse (de agua) para tener un nivel aceptable el próximo año.
Aunque ya se sabía que el fenómeno de El Niño provocaría pocas lluvias este año, dijo que el uso de un programa especializado de simulación ha permitido establecer un despacho operativo de largo plazo para la represa El Cajón, con el objetivo de mejorar las probabilidades de aprovechamiento del agua durante 2027.
Aclaró que El Cajón se mantiene como la principal reserva rodante de energía del país, la que se utiliza para sustituir generación por fallas o intermitencia renovable.
Sin embargo, el gerente del CND tiene claro el panorama para 2027: “el impacto que vamos a tener es la pérdida de capacidad de la central de alrededor de 70 megavatios por la caída de la cabeza de agua”.
Detalló que se estrecha el margen de maniobra, es decir la reserva será bastante corta en los meses calientes de alta demanda, o sea abril y mayo, no obstante, esperan que las lluvias lleguen en el segundo trimestre de 2027 y se incorporen nuevos proyectos renovables privados, para cubrir la demanda, la que se estima rondará 2,290 megavatios.
Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), es optimista con el nivel del embalse de la represa El Cajón y proyecta supere el 72%. Añadió que el próximo año se tendrá la generación de las represas Cañaveral y Río Lindo, lo que permitirá el efecfo de equlibrio entre la oferta y la demanda.