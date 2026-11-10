Dejaron sus casas por el sueño americano: así avanza la caravana de hondureños

Tapachula, México. Una nueva caravana integrada por cerca de 2,000 migrantes, entre ellos hondureños, salió este martes desde el sur de México con la intención de avanzar hacia Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades y un futuro para sus familias.

El grupo está conformado por ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, quienes comenzaron su recorrido desde Tapachula, en el estado de Chiapas, una semana después de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

La movilización representa un nuevo intento de cientos de centroamericanos por llegar a territorio estadounidense, ante las dificultades económicas y la expectativa de posibles cambios en las políticas migratorias de Washington.

Entre los participantes se encuentra Bili Noe Martínez Colindres, un migrante hondureño que pidió al Instituto Nacional de Migración de México (INM) permitirles avanzar sin obstáculos y respetar su derecho a transitar pacíficamente.

"Nosotros solo queremos un sueño para nuestras familias, respeto a nosotros, respetamos a México y Guatemala. Es el llamado que le hacemos como hondureños a usted, señora presidenta (Claudia Sheinbaum), que nos apoye con ese permiso", expresó Martínez.

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La caravana salió inicialmente el sábado desde San Pedro Sula, Honduras, y posteriormente continuó su recorrido hasta Tapachula, donde los migrantes retomaron la marcha hacia el norte mexicano.

Desde esa ciudad fronteriza hasta la frontera de México con Estados Unidos hay aproximadamente 3,000 kilómetros, una distancia que representa un importante desafío para quienes buscan llegar a territorio estadounidense.

Hondureños mantienen la esperanza de llegar a Estados Unidos

Entre los migrantes también está el nicaragüense Álvaro José Vanegas Estrada, quien contó a EFE que emprendió el viaje con apenas 20 dólares, dejando atrás sus actividades en el campo, a su esposa y a sus dos hijos.

Vanegas explicó que su intención es llegar al norte de México, donde espera encontrar trabajo y sostener económicamente a su familia mientras aguarda posibles cambios en las políticas estadounidenses.

El migrante consideró que la comunidad latina desempeña un papel importante en sectores laborales como la construcción y la hotelería, por lo que mantiene la esperanza de encontrar oportunidades para ingresar a Estados Unidos.

La movilización también está relacionada con las expectativas generadas por los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses, en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, según el contexto proporcionado por la agencia EFE.

Sin embargo, Luis García Villagrán, integrante del Centro de Dignificación Humana A. C., consideró que los resultados electorales no necesariamente provocarán cambios en las políticas migratorias estadounidenses, aunque reconoció que han influido en el ánimo de quienes deciden emprender el camino.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el nombramiento de Stephen Miller, señalado como uno de los principales arquitectos de su política migratoria restrictiva, como nuevo jefe de Gabinete, una decisión que refuerza las expectativas de continuidad de las medidas de control migratorio.

Mientras tanto, los hondureños y demás centroamericanos que integran la caravana mantienen su recorrido por territorio mexicano, con la esperanza de acercarse a la frontera estadounidense y encontrar oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus familias.