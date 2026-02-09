Horóscopo de hoy, 9 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Será un día fructífero y satisfactorio para ti.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El sol insuflará hoy en tu personalidad todo el optimismo que te falta en otras ocasiones, te levantas con ganas de hacer reír a la gente y de aprovechar al máximo las oportunidades que te da la vida.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu salud ha mejorado tras el descanso del fin de semana, y eso se notará tanto en tu apariencia como en las ganas de acometer esa serie de trabajos que nunca te acabas de quitar de encima. Ánimo, ahora tienes la oportunidad.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Inicias una etapa de renovación personal que te llevará a reflexionar sobre tu estado emocional y sobre tu futuro personal y laboral. Vivirás una época de imaginación desbordante que te ayudará a tomar el camino correcto. No te equivocarás.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Inicias la semana con la suerte de tu parte en los asuntos profesionales. Recibirás proyectos muy tentadores que te pueden reportar triunfos y reconocimiento de tu valía. Sería un buen momento para realizar esos cambios que tanta falta hacen en tu hogar.
LEO (23 julio - 22 agosto). No conseguirás nada bueno en una lucha frontal contra tu jefe o ese compañero que te hace la vida imposible. Aunque creas que perderás los nervios en cualquier momento, piensa con calma y serenidad para ganar la partida.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Ha llegado el momento de posicionarse en el trabajo y establecer conversaciones serias con tus superiores. Es el día idóneo para crear el ambiente necesario para fortalecer tus argumentos y hacerte respetar.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Día gris en todos los sentidos que pasará igual que llegó; ninguna relevancia y nada que te pueda llamar la atención. Estudios, trabajo, casa o familia, como cualquier otro día, eso sí, vigila en lo posible las comidas pesadas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los Escorpio inician una semana de cambios con más cambios. En el trabajo van a surgir situaciones de las que podrás salir beneficiado, según el grado de implicación. Si tienes papeles que firmar con abogados o notarios, será mejor hacerlo a finales de semana.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Un viaje, una excursión o una visita inesperada harán de este lunes una jornada muy especial, tal vez como la planeabas desde hace tiempo. Las cosas te muy bien sin grandes esfuerzos, con esa magia que a veces no se sabe de dónde sale.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El inicio de la semana es un momento excelente para organizar mejor la vida e imponerse un saludable plan de salud, que pase por una buena dieta y algo de deporte. Tu capacidad de comunicación se verá muy activada.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La estabilidad personal seguirá creciendo y disfrutarás de muy buenos momentos en compañía de la persona amada o de tu círculo de amistades. Profesionalmente, también alcanzarás mejores resultados si te paras a pensar hoy un poco en las mejores estrategias.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Empezarás la semana con algo de desconcierto. Cuida el descanso y duerme todas las horas que puedas para volver a rendir al cien por cien. Tu corazón va a estar por encima de tu cabeza; déjate llevar por las emociones.