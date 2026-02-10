  1. Inicio
  2. · Honduras

Buscan L180 millones para transformar el Estero Ceibeño en ícono turístico

Con el objetivo de rescatar un sector olvidado y contaminado, surge una propuesta para transformar el estero. El plan requiere una moción legislativa para financiar la obra de L180 millones

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 15:42 -
  • Carlos Molina
Buscan L180 millones para transformar el Estero Ceibeño en ícono turístico

El proyecto para convertir el estero ceibeño en un referente turístico, que ya cuenta con maqueta técnica, solo necesita el respaldo del Congreso Nacional para hacerse realidad.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Tras más de una década de gestiones, el ambicioso proyecto para rescatar el Estero Ceibeño cobra un nuevo impulso. El empresario local Wilson Cálix ha iniciado una estrategia para obtener el respaldo de la bancada de diputados del departamento de Atlántida y asegurar el financiamiento necesario ante el Congreso Nacional.

La iniciativa pretende transformar un sector actualmente deteriorado y con altos niveles de contaminación en un complejo turístico emblemático, que devuelva el esplendor a La Ceiba, conocida como la Novia de Honduras.

Busca presentar el proyecto en el Congreso Nacional

El plan de Cálix apunta a abrir un espacio en el Legislativo para exponer los alcances técnicos y económicos del proyecto. El financiamiento requerido asciende a 180 millones de lempiras, recursos que permitirían ejecutar una intervención integral en la zona.

“Ocupamos hacer una presentación del proyecto y luego que un diputado presente la moción para obtener los fondos”, expresó Wilson Cálix, al referirse a los pasos que buscan seguir en el Congreso.

De zona olvidada a joya turística: El ambicioso plan para transformar el estero de La Ceiba

De acuerdo con el empresario, el proyecto no es una idea reciente ni improvisada. Aseguró que ha sido impulsado con constancia durante más de diez años, a la espera de un escenario político y social favorable para su ejecución.

“Es más de una década que llevamos empujando este proyecto y creemos que esta vez se logrará. Vamos a la carga de nuevo”, afirmó.

El empresario ceibeño Wilson Cálix ha iniciado una etapa decisiva en su esfuerzo por transformar el estero de La Ceiba, contando con el respaldo de los diputados.

El empresario ceibeño Wilson Cálix ha iniciado una etapa decisiva en su esfuerzo por transformar el estero de La Ceiba, contando con el respaldo de los diputados.

 (Foto: La Prensa)

A diferencia de intentos anteriores, la propuesta cuenta ahora con un respaldo técnico y visual más sólido.

La maqueta del proyecto ya está concluida y presenta un diseño moderno que integra la recuperación del estero con áreas de recreación, senderos peatonales y zonas comerciales, inspiradas en modelos exitosos de malecones internacionales.

Cadena hotelera española Meliá International llega a la isla de Roatán

De concretarse, el proyecto no solo permitiría eliminar un importante foco de contaminación ambiental, sino que también podría convertirse en uno de los principales atractivos turísticos y polos de inversión de La Ceiba en los últimos años.

Los diputados del Congreso Nacional tienen ahora en sus manos la posibilidad de impulsar una moción que podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo turístico de la Novia de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias