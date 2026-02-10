Buscan L180 millones para transformar el Estero Ceibeño en ícono turístico

La Ceiba, Atlántida

Tras más de una década de gestiones, el ambicioso proyecto para rescatar el Estero Ceibeño cobra un nuevo impulso. El empresario local Wilson Cálix ha iniciado una estrategia para obtener el respaldo de la bancada de diputados del departamento de Atlántida y asegurar el financiamiento necesario ante el Congreso Nacional. La iniciativa pretende transformar un sector actualmente deteriorado y con altos niveles de contaminación en un complejo turístico emblemático, que devuelva el esplendor a La Ceiba, conocida como la Novia de Honduras.

Busca presentar el proyecto en el Congreso Nacional

El plan de Cálix apunta a abrir un espacio en el Legislativo para exponer los alcances técnicos y económicos del proyecto. El financiamiento requerido asciende a 180 millones de lempiras, recursos que permitirían ejecutar una intervención integral en la zona. “Ocupamos hacer una presentación del proyecto y luego que un diputado presente la moción para obtener los fondos”, expresó Wilson Cálix, al referirse a los pasos que buscan seguir en el Congreso.

De acuerdo con el empresario, el proyecto no es una idea reciente ni improvisada. Aseguró que ha sido impulsado con constancia durante más de diez años, a la espera de un escenario político y social favorable para su ejecución. "Es más de una década que llevamos empujando este proyecto y creemos que esta vez se logrará. Vamos a la carga de nuevo", afirmó.

A diferencia de intentos anteriores, la propuesta cuenta ahora con un respaldo técnico y visual más sólido. La maqueta del proyecto ya está concluida y presenta un diseño moderno que integra la recuperación del estero con áreas de recreación, senderos peatonales y zonas comerciales, inspiradas en modelos exitosos de malecones internacionales.