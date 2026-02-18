Unah-Cortés fabrica primeras piezas del satélite Morazán

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés entregó el primer lote de piezas que formarán parte de la estructura del satélite Morazán, marcando un avance significativo en el proyecto aeroespacial más ambicioso desarrollado en el país. Así lo informó este miércoles el campus universitario, que con orgullo compartió que la fabricación de las piezas estuvo a cargo de ingenieros especialistas del centro de mecanizado CNC. Los ingenieros José María Kury, Kevin Alfaro y Mario Almendares, junto al doctor Franklin Estrada, fueron los encargados de coordinarel proceso técnico que permitió cumplir con los estándares requeridos para aplicaciones espaciales. Autoridades del centro regional expresaron que "la entrega representa un hito para la industria mecánica hondureña, ya que se trata de las primeras piezas diseñadas, fabricadas y que serán ensambladas íntegramente en Honduras con destino al espacio". Agregando que este logro consolida la capacidad técnica nacional y evidencia el potencial del talento local para participar en proyectos de alta complejidad tecnológica.

Las piezas manufacturadas en Unah-Cortés forman parte de la estructura del satélite Morazán, un CubeSat de 10x10x10 centímetros que se convertirá en el primer objeto hondureño en orbitar la Tierra. Desde la Facultad de Ingeniería destacaron que este avance no solo fortalece el proyecto satelital, sino que abre nuevas oportunidades para el desarrollo de capacidades industriales especializadas en el país. Cabe señalar que el proyecto Satélite Morazán ha venido registrando progresos sostenidos. En noviembre pasado, la Unah informó sobre la instalación de la antena que completa la torre de la estación terrestre José Trinidad Cabañas, infraestructura clave para la recepción y envío de señales hacia y desde el satélite una vez que esté en órbita. El decano de la Facultad de Ciencias Espaciales, Javier Mejuto, señaló en su momento que la colocación del plato de la antena marcaba un paso fundamental dentro del cronograma establecido. Según explicó, si el calendario se cumple según lo previsto, el ensamblaje total del satélite podría concluir alrededor de mayo.