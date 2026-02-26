Café deja a Honduras 931.1 millones de dólares en menos de cinco meses de cosecha

San Pedro Sula, Honduras.

Desde 1994, el café es la primera fuente de ingreso de divisas para la economía nacional, desplazando al banano que por muchos años fue el producto que más aportaba a Honduras. Un reporte de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh) señala que del 1 de octubre de 2025 al 20 de febrero de 2026 el valor exportado ascendió a 931.2 millones de dólares por dos millones de sacos de 60 kilogramos (2.61 millones de quintales).

En relación al pronóstico de exportación de la cosecha 2025-2026, que es de 5.2 millones de sacos (6.7 millones de quintales), lo ejecutado es de 38.46% al pasado 20 de febrero, restando por exportar 3.7 millones de sacos. De acuerdo con la Adecafeh, en la presente temporada se denota un incremento de 798,016 sacos, equivalente a 66% más respecto a la cosecha 2024-2025. Añade que las ventas de café verde ascendieron a 2.78 millones de sacos en el periodo analizado (15% más de manera interanual, que representan 366,000 sacos). En la temporada 2024-2025, el café generó 2,149.2 millones de dólares a la economía hondureña por la exportación de 4.7 millones de sacos, siendo la cantidad más alta en divisas en la historia de Honduras, según Adecafeh. Los mejores resultados económicos correspondían a la cosecha 2021-2022 cuando se generaron 1,450.5 millones de dólares por la exportación de 4.7 millones de sacos. En la cosecha 2016-2017 se registró el volumen más alto con 7.3 millones de sacos, sin embargo, las divisas sumaron $1,327.7 millones. Según el informe de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras, los principales destinos del grano aromático en la presente cosecha son Estados Unidos con 39.3% del volumen, Alemania (15.7%), Bélgica (13.0%), Canadá (3.9%), Países Bajos (3.7%), Italia (3.6%), Francia (3.5%), Suecia (2.8%), Reino Unido (2.3%) y España (1.7%). Hacia otros destinos se envió el 10.4%. Por continente, Europa consume el 50.1% del café cultivado en Honduras, seguido de América con 45.1%, Asia con 3.1%, Oceanía con 1.5% y África con 0.2%.

