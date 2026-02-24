Baja el precio del café; sube el costo de producción

San Pedro Sula, Honduras

Explicó que esta caída no solo afecta a los productores, sino también a la economía nacional, debido a que el café es uno de los principales generadores de divisas en el país.

Mendoza señaló que en octubre de 2025 el quintal del aromático rondaba los 400 dólares, mientras que ayer se cotizaba en 278.05 dólares, una reducción del 30.49% en menos de cuatro meses.

Brasil, por ejemplo, prevé que su producción nacional alcance los 75.8 millones de sacos en la presente cosecha 2025-2026, lo que incrementa la oferta global y presiona los precios a la baja.

Así lo indicó el presidente del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Pedro Mendoza, quien dijo que esta reducción responde principalmente a una mayor oferta mundial, impulsada por una mejor producción en países como Brasil y Vietnam.

El precio del café en el mercado internacional ha experimentado una caída significativa en los primeros meses de 2026, rompiendo la tendencia al alza que había registrado en los últimos dos años e impactando en los hogares de miles de productores hondureños.

Para el caso, el Banco Central de Honduras (BCH) dio a conocer que el déficit de comercio exterior de bienes tuvo una reducción interanual del 4.4%, impulsada principalmente por el crecimiento sostenido del precio internacional del café durante 2025.



De acuerdo con cifras oficiales, el sector cerró el año cafetero con la exportación de 6.2 millones de quintales, lo que generó más de 2,000 millones de dólares en divisas.



Pese al escenario actual, el dirigente informó que la proyección del Ihcafé para la actual cosecha es mantener una producción de 6.5 millones de quintales.



También indicó que en lo que va del actual ciclo ya se han exportado más de dos millones de sacos, a un precio promedio de 368 dólares por quintal, lo que ha permitido sostener ingresos importantes para el país.



Detalló que el impacto de la baja en los precios se refleja con mayor fuerza en los pequeños productores, quienes tenían expectativas favorables tras los altos precios registrados en 2024 y 2025. Apuntó que la reducción en las cotizaciones coincide con un incremento en los costos de producción, especialmente en el proceso de recolección del grano.



Según Mendoza, el pago por la recolección ha aumentado debido a la escasez de mano de obra. Mientras el año pasado se pagaban alrededor de 60 lempiras por lata de café cortado, actualmente el costo ha subido hasta 100 lempiras.



“Esto afecta a los pequeños productores, ya que, aunque el precio del café baje, los cortadores no están dispuestos a aceptar reducciones en el pago”, manifestó.



Subrayó que otro de los desafíos del sector es el endeudamiento de los productores, muchos de los que aún arrastran deudas derivadas de pérdidas ocasionadas por el clima, enfermedades y la falta de mano de obra.



Ante esta situación, indicó que el Ihcafé ha iniciado acercamientos con el Gobierno para trabajar juntos.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), Basilio Fuschich, señaló que la caída en los precios representa un golpe para el sector, aunque reconoció que es un comportamiento habitual.



Indicó que los productores y exportadores continúan enfocados en mantener la calidad para asegurar su presencia en el mercado internacional.



En cuanto a las proyecciones, Fuschich estimó que el país podría alcanzar los 7 millones de quintales en la actual cosecha, lo que representaría un aumento de entre 900,000 y un millón de quintales respecto al ciclo anterior, lo que permitiría compensar parcialmente la caída en los precios.



De cumplirse estas previsiones, el sector podría generar alrededor de $2,000 millones en divisas, equivalentes a unos L58,000 millones

