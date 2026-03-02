Francis Cabrera anuncia dos proyectos de juicio político

Tegucigalpa, Honduras.

Cabrera explicó que no es el único dentro de su bancada que impulsa este tipo de acciones, ya que otros diputados liberales también preparan propuestas orientadas a que exfuncionarios comparezcan y respondan por sus decisiones en el ejercicio del cargo.

En declaraciones ofrecidas a Radio Cadena Voces, el congresista por el departamento de Copán indicó que la iniciativa forma parte de los compromisos que asumió durante la campaña electoral y que ahora busca materializar desde el Poder Legislativo.

Francis Cabrera , diputado del Partido Liberal y secretario del Congreso Nacional, afirmó este lunes que tiene listos dos proyectos de juicio político, aunque evitó revelar los nombres de los funcionarios que podrían ser sometidos a ese procedimiento.

“Yo espero que hagamos un equipo y que presentemos los proyectos”, expresó el parlamentario, al referirse a la posibilidad de unificar esfuerzos dentro de su partido para promover los juicios políticos en el hemiciclo.

El diputado sostuvo que esta figura, incorporada en la normativa hondureña desde hace más de 13 años, representa un mecanismo válido para deducir responsabilidades a altos funcionarios del Estado.

A su juicio, el país necesita aplicar este recurso para frenar posibles abusos en la administración pública. “Tenemos que cortar el mal de raíz”, manifestó al justificar la necesidad de activar este procedimiento.

Cabrera agregó que espera el respaldo de la ciudadanía en caso de que los proyectos sean presentados formalmente y discutidos en el Congreso Nacional. Asimismo, señaló que la comunidad internacional podría desempeñar un papel de acompañamiento en los procesos que se desarrollen.

El juicio político en Honduras requiere una mayoría calificada de votos en el Legislativo para su aprobación, por lo que cualquier iniciativa en ese sentido dependerá de consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha señalado en reiteradas ocasiones que cualquier acción contra altos funcionarios debe apegarse estrictamente a lo establecido en la Constitución y las leyes.

Zambrano ha subrayado que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de ejercer un control político que impida abusos de parte de funcionarios electos por el propio Congreso, actuando como un contralor que revise su conducta y garantice que no respondan a motivaciones ideológicas o intereses particulares.