Gobierno confirma cierre del periódico Poder Popular por costo de L3 millones al mes

Tegucigalpa, Honduras.

El periódico estatal Poder Popular dejará de circular debido a sus altos costos de operación, así lo aseguró el gobierno del presidente de la República, Nasry Asfura. El nuevo director de medios estatales, Jairo Rivera Mena, confirmó esta decisión. El periódico fue creado en mayo de 2022, en el gobierno de Xiomara Castro y tenía al menos 48 páginas; publicaba noticias relacionadas a la administración de su gobierno.

La operatividad de Poder Popular tenía un costo de tres millones de lempiras mensuales, lo que equivale a 36 millones de lempiras anuales, dicho cierre significará un ahorro en las arcas nacionales. Además, Mena dijo que los medios estatales en la anterior administración contaban con un exceso de empleados, de 460 a 500; no obstante, durante este gobierno se reducirá a 120 o 150. El objetivo del periódico Poder Popular era dar a conocer todo lo relacionado al gobierno de Castro Sarmiento, sin embargo, en 2025 se convirtió en un espacio para hacer proselitismo a la campaña presidencial de Rixi Moncada.