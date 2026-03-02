Por falta de maestros protestan en la escuela Gladis del Cid en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El centro educativo cuenta con una matrícula de 172 alumnos, pero actualmente enfrenta la falta de docentes en primero, segundo y sexto grados. La situación ha generado preocupación entre los padres, quienes aseguran que el problema se repite cada año.

La escuela Gladis del Cid , ubicada en la colonia Flor de Cuba, permanece tomada de manera indefinida por padres y madres de familia, quienes exigen el nombramiento urgente de al menos tres maestros permanentes para atender a los estudiantes.

Según relataron, aunque los niños no han dejado de recibir clases, las condiciones no son las adecuadas. Debido a la escasez de personal, cada maestra debe atender dos grados al mismo tiempo, lo que complica el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Las aulas son pequeñas y no es justo que una maestra tenga que dividir su tiempo entre dos grados. Los niños no reciben la atención que necesitan para su formación”, manifestó una madre de familia durante la protesta.

Los padres explicaron que no existen plazas permanentes asignadas a la escuela, lo que provoca que los docentes sean contratados de manera temporal, esto genera constantes cambios a lo largo del año lectivo y los niños no reciben la educación adecuada.

“El año pasado pasó lo mismo, especialmente con el grado que hoy está en sexto, les cambiaban maestro a mitad de año y eso afecta el desarrollo y el rendimiento de los alumnos”, expresó otra madre.

Los protestantes indicaron que la directora del centro educativo ya realizó gestiones ante la Dirección Distrital; sin embargo, hasta ahora solo han recibido promesas de que el caso será evaluado.

“Nosotros no queremos palabras, queremos hechos, no estamos pidiendo algo imposible, solo que nombren los maestros permanentes que nuestros hijos necesitan”, enfatizaron los manifestantes.

Los padres recalcaron que los principales afectados no son los adultos, sino los niños, quienes ven interrumpido su proceso educativo cada vez que un docente es trasladado o sustituido.

Además de la falta de maestros, los habitantes de la colonia Flor de Cuba aprovecharon para hacer un llamado urgente a las autoridades municipales para la reparación de las calles de acceso al sector.

Denunciaron que desde el bordo hasta el interior de la colonia las vías se encuentran en pésimas condiciones, llenas de lodo y charcos, lo que dificulta el traslado de los estudiantes y padres de familia, especialmente en temporada de lluvias.