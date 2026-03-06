San Pedro Sula licita fideicomiso para proteger fondosmunicipales

San Pedro Sula, Honduras

La Municipalidad de San Pedro Sula inició el proceso de licitación para contratar un nuevo fideicomiso que permita proteger los recursos financieros de la alcaldía ante posibles demandas y garantizar la estabilidad económica del municipio.

La moción fue presentada por el alcalde Roberto Contreras y aprobada por unanimidad con el objetivo de asegurar el pago de obligaciones, mantener la operatividad financiera y dar continuidad a los proyectos municipales en beneficio de los ciudadanos.

Actualmente el fideicomiso está siendo manejado por Banco del País luego que la Corporación aprobara una prórroga por tres meses que finalizan este mes, pues el mismo se vencía en enero.

El pleno corporativo decidió hacer esa ampliación ante la inexistencia de un proceso de licitación en ese momento a fin de mantener la operatividad bancaria y financiera de la alcaldía.

Lo anterior permitió que no se dieran interrupciones en los pagos a proveedores, empleados, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y en la recaudación tributaria, lo que podría generar perjuicios a los intereses municipales.

En junio del 2022 la municipalidad de San Pedro Sula acordó adjudicar la licitación pública denominada “Servicios fiduciarios para el manejo de recursos financieros de la municipalidad de San Pedro Sula” a Banpaís, que presentó una oferta económica del 0.0096 %.

En ese momento se autorizó al alcalde a suscribir el contrato, el cual fue firmado el 1 de noviembre de 2022 con una vigencia de 24 meses y posteriormente renovado en octubre de 2024 hasta el 24 de enero de 2026 mismo que se prorrogó para abril de este año.

Pero la ampliación termina el próximo mes, por lo que el alcalde Contreras presentó la moción para contratar un nuevo fideicomiso amparado en que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal