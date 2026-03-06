San Pedro Sula licita fideicomiso para proteger fondosmunicipales

La Municipalidad de San Pedro Sula inició el proceso de licitación para contratar un nuevo fideicomiso que permita proteger los recursos financieros de la alcaldía ante posibles demandas y garantizar la estabilidad económica del municipio.
La moción fue presentada por el alcalde Roberto Contreras y aprobada por unanimidad con el objetivo de asegurar el pago de obligaciones, mantener la operatividad financiera y dar continuidad a los proyectos municipales en beneficio de los ciudadanos.
Actualmente el fideicomiso está siendo manejado por Banco del País luego que la Corporación aprobara una prórroga por tres meses que finalizan este mes, pues el mismo se vencía en enero.
El pleno corporativo decidió hacer esa ampliación ante la inexistencia de un proceso de licitación en ese momento a fin de mantener la operatividad bancaria y financiera de la alcaldía.
Lo anterior permitió que no se dieran interrupciones en los pagos a proveedores, empleados, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y en la recaudación tributaria, lo que podría generar perjuicios a los intereses municipales.
En junio del 2022 la municipalidad de San Pedro Sula acordó adjudicar la licitación pública denominada “Servicios fiduciarios para el manejo de recursos financieros de la municipalidad de San Pedro Sula” a Banpaís, que presentó una oferta económica del 0.0096 %.
En ese momento se autorizó al alcalde a suscribir el contrato, el cual fue firmado el 1 de noviembre de 2022 con una vigencia de 24 meses y posteriormente renovado en octubre de 2024 hasta el 24 de enero de 2026 mismo que se prorrogó para abril de este año.
Pero la ampliación termina el próximo mes, por lo que el alcalde Contreras presentó la moción para contratar un nuevo fideicomiso amparado en que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal
Un proceso urgente para blindar las finanzas
Además, justifica que dentro de la esfera de sus atribuciones la Celebración de Contratos de administración de los servicios públicos con otras entidades públicas o privadas, según su conveniencia, de conformidad a la Ley.
El alcalde considera que la figura Jurídica de Fideicomiso garantiza la integridad de los fondos del municipio como una salvaguarda de persecuciones individuales, lo que permite mantener la estabilidad de las finanzas para el pago de sus obligaciones y la continuidad de los proyectos en beneficio de los vecinos del municipio.
En enero la Corporación Municipal aprobó también la solicitud del alcalde para iniciar el Proceso y Elaboración de los Pliegos de Condiciones para la Licitación Pública Nacional para contratar el “Suministro de Servicios Fiduciarios para el Manejo de Recursos Financieros de la Municipalidad de San Pedro Sula".
Los pliegos de condiciones ya fueron elaborados y cuentan con el visto bueno de Gerencia Legal Municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento, así como con cualquier otra norma legal o reglamentaria aplicable y fueron aprobados por el pleno corporativo en la última sesión.
Con esa aprobación la Corporación Municipal podrá celebrar un contrato de suministro de servicios para el “Suministro de Servicios Fiduciarios para el Manejo de Recursos Financieros de la Municipalidad de SPS", entre la Municipalidad de San Pedro Sula y el licitante ganador.
De acuerdo a Ley el contrato que será adjudicado al oferente que presente la opción más conveniente para los intereses municipales, como en precio del servicio objeto de contratación en este proceso.
El objeto de este proceso de licitación es alcanzar una mejora sustancial en el proceso de recepción de recursos financieros que, por concepto de pagos de tasas, multas, donaciones en efectivo, tributos e impuestos municipales, se realicen a las cuentas municipales, en las diferentes instituciones financieras con que la Municipalidad de San Pedro Sula tenga acuerdo de recaudaciones de fondos de este tipo.
Además, se busca eficientar las condiciones administrativas con las que actualmente cuenta la Municipalidad de San Pedro Sula para efectuar todo el proceso relacionado con los pagos a proveedores, pago de planilla municipal, prestaciones laborales, entre otros, lo que conlleva el registro contable más adecuado de las operaciones realizadas.