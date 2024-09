Bader Dip: “La Ceiba no está nadando en la basura”

Las discrepancias del informe del CNA no terminan ahí, denunció el edil ceibeño. “En las páginas de adentro ponen una foto de un camión recolector que está botando la basura que no está contratado por la alcaldía, los de nosotros son compactadores y está en un terreno plano y no es el relleno de La Ceiba porque este está en una montaña. Encima de eso vemos que en el fondo hay pinos y en La Ceiba no hay pinos. Esa foto de apoyo no refleja a La Ceiba ”, acotó.

En cuanto a las contrataciones para el manejo del botadero municipal, Luis Urbina, investigador del CNA, dijo en conferencia de prensa que en el caso de La Ceiba se declaró estado de emergencia de noviembre de 2022 a mayo de 2023 y se realizaron contrataciones directas en diversas obras en dos períodos: junio-diciembre de 2023 y enero-marzo del presente año.

Señaló que el alcalde Bader Dip y la empresa contratista incurrieron en un incumplimiento en la Ley de Contratación del Estado por carecer de documentos de la garantía de cumplimiento. También expuso que hubo duplicidad en seis contratos de obra para el mantenimiento del relleno sanitario. La denuncia es por el delito de fraude y equivale a un perjuicio de 21,766, 981.50 lempiras.

“Es un informe que considero no objetivo e irresponsable en algunas partes, ya que falta a la verdad. El CNA dice que el alcalde no estaba autorizado para licitar, y sí estaba, aquí tengo el punto de acta donde se me autoriza. Las licitaciones sí se llevaron a cabo y el CNA dice que quien fracasó las licitaciones fue el alcalde, y es falso lo hace toda la corporación municipal. O están mal informados o lo hacen con alguna intención porque cuestionan solo al alcalde”, se defendió Bader Dip.

El jefe edilicio también cuestionó al CNA por no entrevistarse con él y conocer la verdad para publicar un informe objetivo y balanceado. “Nos han violentado el derecho a la defensa, en ningún momento me buscaron, pero sí tuvieron el tiempo para entrevistarse con el vicealcalde Alejandro Canelas y otros regidores de la oposición”, dijo Dip.

“Esto lo considero un tema político porque ellos están bien informados de lo que pasa. Al darme cuenta de que se habían reunido con ellos, le solicité al CNA una reunión y nos dieron fecha para dos días después de presentar su conferencia de prensa, nunca hubo una intención de conocer la verdad”, añadió.

Asimismo, Bader Dip, quien es alcalde por el Partido Liberal, dijo que todo no se quedó ahí y que fue a las oficinas del CNA a buscar a la directora Gabriela Castellanos.

“Me atendió el que hizo el informe, le dije que por qué no me buscaron y me dijo que era problema mío si no estaba en la municipalidad. Además, lo cuestioné por colocar unas fotografías de basura que no corresponden a La Ceiba y no supo qué decirme”.