“Vienen mejores tiempos para La Ceiba”: Bader Dip al jurar como alcalde

LA CEIBA. Bader Abraham Dip, un ingeniero en Sistemas graduado en Estados Unidos, fue juramentado anoche como alcalde de la ciudad de La Ceiba para el período 2022-2026.

La ceremonia de traspaso de mando se realizó en la explanada de la plaza central Francisco Morazán, adonde se dieron cita numerosos invitados, entre autoridades civiles, militares y la sociedad ceibeña en general. Asimismo, los regidores que conformarán la nueva Corporación Municipal.

Bader Dip sucede a Jerry Sabio, ambos pertenecientes al Partido Liberal. El alcalde saliente le entregó el bastón de mando y le impuso la banda municipal.

“La necesidad de ver una nueva La Ceiba nos hizo tomar este reto y vamos al frente. Muchos amigos me decían que la municipalidad de La Ceiba es un caso perdido y no me iba permitir no hacer nada. Sé que con la ayuda de todos y si trabajamos juntos les garantizo que vamos a salir adelante, porque vienen mejores tiempos para La Ceiba”, puntualizó Bader en su discurso como alcalde.

Una fiesta

Las sagradas notas del Himno Nacional fueron interpretadas por el artista nacional Moisés Canelo minutos después que los cadetes de la Academia Naval izaran la Bandera Nacional.

El escenario del traspaso de mando significando un jardín fue diseñado por Eduardo Zablah. “Estamos en la costa y lo que abunda es la naturaleza. Aquí están los colores patrios, no se pensó en partidos políticos”, dijo Zablah.

Luego de los actos protocolarios, se inició con una ambiente de fiesta en donde tres conjuntos musicales amenizaron el magno evento.

Bader Dip asume la alcaldía con una deuda de unos 1,300 millones de lempiras. Su primeras acciones, según lo ha manifestado, es sanear las finanzas municipales mediante un plan de austeridad. “Hay que corregir el flujo, reducir egresos y aumentar ingresos. Hay que identificar adónde están las fugas”, apuntó Bader.

Jerry Sabio dijo que se va con la misión cumplida tras finalizar su gestión. “Dejamos una administración ordenada. Con informes financieros y préstamos al día, no como la recibimos sin ningún informe administrativo”, se quejó.