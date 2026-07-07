Policía incluye a estadounidense Antony Grayson entre los más buscados por caso Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras

La Policía Nacional de Honduras incorporó este martes a su lista de los más buscados al ciudadano estadounidense Antony Frank Grayson, señalado dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Samanta Peña. Las autoridades informaron que contra Grayson existe una orden de captura emitida por un juzgado hondureño por su presunta participación en los delitos de trata de personas en la modalidad de venta de personas y asociación para delinquir.

La orden judicial fue emitida el 18 de julio de 2024 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Como parte de las acciones para localizarlo, la Policía Nacional anunció una recompensa para las personas que proporcionen información que permita ubicar y capturar al sospechoso. Además, las autoridades hondureñas gestionaron una notificación roja ante la Policía Internacional (Interpol) con el objetivo de ampliar la búsqueda a nivel internacional, debido a que hasta el momento se desconoce el paradero de Grayson. La institución policial habilitó el número telefónico 8791-2158 y el correo electrónico policiahn6@gmail.com para recibir información confidencial que contribuya con la investigación.