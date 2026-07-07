Policía incluye a estadounidense Antony Grayson entre los más buscados por caso Angie Peña

La Policía Nacional de Honduras incorporó este martes a su lista de los más buscados al ciudadano estadounidense Antony Frank Grayson, señalado dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Samanta Peña.
Las autoridades informaron que contra Grayson existe una orden de captura emitida por un juzgado hondureño por su presunta participación en los delitos de trata de personas en la modalidad de venta de personas y asociación para delinquir.
La orden judicial fue emitida el 18 de julio de 2024 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Como parte de las acciones para localizarlo, la Policía Nacional anunció una recompensa para las personas que proporcionen información que permita ubicar y capturar al sospechoso.
Además, las autoridades hondureñas gestionaron una notificación roja ante la Policía Internacional (Interpol) con el objetivo de ampliar la búsqueda a nivel internacional, debido a que hasta el momento se desconoce el paradero de Grayson.
La institución policial habilitó el número telefónico 8791-2158 y el correo electrónico policiahn6@gmail.com para recibir información confidencial que contribuya con la investigación.
Angie Samanta Peña desapareció el 1 de enero de 2022, cuando se encontraba realizando un paseo en las playas de Roatán, Islas de la Bahía.
La joven fue vista por última vez mientras se movilizaba en una moto acuática durante una actividad recreativa en la zona turística.
Desde ese momento, sus familiares y las autoridades han mantenido la búsqueda para esclarecer qué ocurrió y determinar su paradero.
El caso ha sido investigado por las autoridades hondureñas bajo diferentes líneas, entre ellas la posibilidad de que la joven haya sido víctima de una estructura dedicada a la trata de personas.