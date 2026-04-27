Rodrigo de Olivera destapa su ambición en Motagua: "De nada sirve"

Tegucigalpa, Honduras.

Rodrigo de Olivera ha vuelto al gol y no pierde la ilusión de volver a quedar campeón goleador de la Liga Nacional de Honduras. El atacante uruguayo facturó doblete vs CD Choloma en la paliza del Motagua 5-1 por la Jornada 21 del Clausura 2026.

En zona mixta el atacante de 31 años atendió a la prensa deportiva y afirmó de forma muy sincera que los 10 goles fue lo que se trazó en el campeonato, pero que siempre aspira a más porque eso exige un club grande.

"Este doblete lo tomo con mucha tranquilidad, sea yo o el que juegue, lo importante es Motagua, uno aporta su granito de arena para que el equipo gane y si es con gol mucho mejor", aseveró Rodrigo en los pasillos del estadio Nacional.