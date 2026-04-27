Rodrigo de Olivera destapa su ambición en Motagua: "De nada sirve"

Rodrigo de Olivera ha vuelto al gol y no pierde la ilusión de volver a quedar campeón goleador de la Liga Nacional de Honduras. El atacante uruguayo facturó doblete vs CD Choloma en la paliza del Motagua 5-1 por la Jornada 21 del Clausura 2026.
En zona mixta el atacante de 31 años atendió a la prensa deportiva y afirmó de forma muy sincera que los 10 goles fue lo que se trazó en el campeonato, pero que siempre aspira a más porque eso exige un club grande.
"Este doblete lo tomo con mucha tranquilidad, sea yo o el que juegue, lo importante es Motagua, uno aporta su granito de arena para que el equipo gane y si es con gol mucho mejor", aseveró Rodrigo en los pasillos del estadio Nacional.
De Olivera, que anotó a Olimpia y Real España en las vueltas regulares, llegó al décimo gol del torneo con los azules en 19 partidos, muy lejos de las 19 dianas que firmó con los potros del Olancho FC en 24 cotejos, aunque revela que a pesar de sus 10 goles, llegaba con más ambición.
"Es lo que a uno lo lleva a seguir creciendo y mejorando, capaz que no es la misma cantidad de goles que esperaba, con la ambición que llegué, pero lo importante es que el equipo siga ganando; superar los 10 goles era lo primordial, veremos a ver hasta dónde llegamos", arguyó.
Por último De Olivera, que en Honduras ha jugado con Juticalpa FC, Olancho FC y ahora en Motagua, en los cuales suma 78 partidos y 37 goles, dejó un mensaje muy claro a sus compañeros de cara a la liguilla.
"Vamos partido a partido, de nada te sirve ser líder en la fase regular si no llegas a la final y sos campeón", argumentó el ariete uruguayo del Motagua, que busca cerrar en el liderato, pero sobre todo lograr el campeonato.