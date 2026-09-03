Cae sospechoso de matar a un hombre tras discusión en Ocotepeque

Ocotepeque. Un sujeto fue detenido en las últimas horas acusado de haberle quitado la vida a un hombre tras supuestamente registrarse una acalorada discusión motivada por asuntos pasionales en el departamento de Ocotepeque.

La detención del sospechoso se concretó en la aldea Gualjoco, jurisdicción del municipio de San Marcos, luego de una serie de diligencias e indagaciones de campo desarrolladas por los agentes policiales de la zona.

De acuerdo con el expediente investigativo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho violento se derivó tras la supuesta discusión entre el detenido y la víctima por una mujer.