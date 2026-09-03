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Cae sospechoso de matar a un hombre tras discusión en Ocotepeque

Según las autoridades, el hecho violento se derivó entre el detenido y la víctima por la disputa de una mujer

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 10:38 -
  • Redacción La Prensa
Cae sospechoso de matar a un hombre tras discusión en Ocotepeque

Momento en que las autoridades policiales trasladan al sospechoso.

Ocotepeque. Un sujeto fue detenido en las últimas horas acusado de haberle quitado la vida a un hombre tras supuestamente registrarse una acalorada discusión motivada por asuntos pasionales en el departamento de Ocotepeque.

La detención del sospechoso se concretó en la aldea Gualjoco, jurisdicción del municipio de San Marcos, luego de una serie de diligencias e indagaciones de campo desarrolladas por los agentes policiales de la zona.

De acuerdo con el expediente investigativo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho violento se derivó tras la supuesta discusión entre el detenido y la víctima por una mujer.

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El arrestado es un hombre originario del municipio de Cololaca, Lempira, pero con residencia fijada en la misma comunidad donde se efectuó su detención.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades le decomisaron un arma de fuego tipo revólver, la cual habría sido utilizada en el ataque mortal.

Asimismo, se le incautó una motocicleta, vehículo que supuestamente utilizó para movilizarse antes y después de cometer el sangriento hecho. El imputado fue remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso penal por el delito de homicidio.

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