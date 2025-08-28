IA en manos equivocadas: por qué todos podemos ser “pacientes cero”

Redacción

A medida que el 2025 llega a su fin, la ciberseguridad ha mutado. Ya no es un problema confinado a un servidor; hoy atraviesa el ADN de los negocios, afectando la continuidad operativa, la reputación y la confianza de los clientes.

La inteligencia artificial, antes vista como el gran motor del progreso, es ahora un acelerador de este contagio. En manos de los atacantes, se ha vuelto un arma para recolectar información a la velocidad de la luz, diseñar phishing con la precisión de un cirujano y crear malware que cambia de forma para ser indetectable.

Esta ofensiva moderna está reduciendo la ventana de reacción a un simple parpadeo. El Foro Económico Mundial advierte que el 72% de las organizaciones ya siente esta alza del riesgo, con el ransomware como la fiebre más temida.

Para los líderes de la industria, el diagnóstico es claro: esto ya no se trata de tecnología, sino de supervivencia. La pregunta dejó de ser cómo proteger los sistemas para convertirse en cómo garantizar la continuidad del negocio cuando la amenaza ya no toca a la puerta: la derriba.

Honduras: Una Digitalización sin Escudo

Este escenario global aterriza en Honduras y América Latina con una paradoja crítica: una digitalización acelerada que convive con profundas brechas en la gobernanza de ciberseguridad.

Diversos análisis regionales y el acceso a la información pública de tratados y Gobierno Digital, señalan que el país aún no cuenta con una estrategia nacional en vigor, lo que limita la coordinación público-privada, el manejo de incidentes y la protección de infraestructura crítica.

Karin Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, reconoce el progreso, pero insiste en que no es suficiente. “Pensamos que el tema de ciberseguridad está ahora presente en las mentes de gran parte de la población, se ha avanzado, pero no es suficiente, es necesario educar constantemente a los clientes”.

Iniciativas como el I Congreso de Ciberseguridad para la Defensa Nacional (2024) y programas regionales de la OEA son esfuerzos valiosos que ha tomado Honduras. Sin embargo, al no estar articulados por una política nacional clara, corren el riesgo de quedar fragmentados y ser insuficientes.

Según Human Rights Watch en su informe 2025, en Honduras hay rezagos estructurales en la arquitectura de integridad y capacidades técnicas, señalados en reportajes y análisis cívicos, inciden directamente en la respuesta a delitos informáticos. Ante esta realidad, la necesidad de que el sector privado eleve su propio estándar de protección se vuelve imperativa.

El cibercrimen en la práctica

Entonces, ¿cómo se materializa esta amenaza en el día a día?, David González, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, confirmó a LA PRENSA Premium que el phishing y sus derivados, a pesar de su antigüedad, siguen siendo la puerta de entrada más común para los ciberdelincuentes en Honduras.

Le siguen de cerca el ransomware y los ataques de denegación de servicio (DDoS) a cadenas de suministros importantes. Según González, "los sectores más afectados son el gobierno, tecnología y la banca. Aunque también existen otros como las telecomunicaciones, agricultura, ganadería y mayoristas".

El reciente ESET Security Report 2025 añade un matiz crucial: aunque el volumen de archivos de ransomware detectados en 2024 fue relativamente menor, su impacto operativo y financiero lo mantiene entre las amenazas más temidas.

El impacto, además, no conoce fronteras. A nivel regional ya existe precedente de ataques de robo y secuestro de información a sectores de las telecomunicaciones y algunas maquilas afectando las operaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Cuando un eslabón de la cadena cae, el resto siente el golpe.

El caballo blanco se volvió sombra: delito con IA

La inteligencia artificial no solo abarata y masifica los ataques, sino que eleva su sofisticación a un nuevo nivel. Hoy es viable clonar la voz de un gerente con segundos de audio u orquestar videollamadas falsas (deepfakes) para autorizar fraudes millonarios.

Un caso en Hong Kong (2024), mostró pérdidas millonarias con suplantación en tiempo real lo que facilitó un fraude por más de 25 millones, demostrando la extrema vulnerabilidad ante una suplantación y los fallos en los procesos de verificación de identidad.

Los ciberdelincuentes explotan los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) para automatizar tareas que antes requerían experiencia humana, como la explotación de vulnerabilidades y la generación de malware. OpenAI ya informó sobre grupos de hackers que utilizan ChatGPT para planificar ataques complejos.

Las campañas de phishing generadas por IA son ahora más convincentes y personalizadas, eludiendo las medidas de seguridad tradicionales. A su vez, el malware polimórfico, que cambia su código para evitar ser detectado, se ha vuelto una tendencia creciente y peligrosa.

La demanda está llevando a comercializar los códigos del grupo de ransomware Ransomware-as-a-Service (RaaS) ha evolucionado con el auge de las tácticas mejoradas con IA, contribuyendo al aumento general de los ciberataques

A finales de 2024, OpenAI informó que el grupo iraní de hacking CyberAv3ngers ha utilizado ChatGPT para descifrar Controladores Lógicos Programables (PLC), crear scripts de explotación personalizados en lenguajes Bash y Python, y planificar actividades post-compromiso.

Malware Impulsado por IA:

Por su parte, el malware impulsado por IA es una tendencia. La IA ayuda a generar malware polimórfico y metamórfico que cambia su estructura de código para eludir los mecanismos de detección. Esto hace que sea cada vez más difícil para los antivirus tradicionales y las herramientas de detección de endpoints (Conexiones de un punto a otro) identificar las amenazas.

Según la empresa en ciberseguridad, Deep Instinct, en 2025 habrá una aumento del "malware desconocido": Se espera un gran salto en el malware que los equipos de seguridad no han encontrado antes. Los métodos antiguos que se basan en firmas y patrones conocidos serán ineficaces, ya que la IA facilita que los atacantes cambien continuamente de tácticas, generando nuevos tipos de malware o modificando los existentes para que no sean detectados

Impacto y Estrategias de Defensa:

Ante esta evolución, las organizaciones deben adoptar defensas más proactivas, incluyendo la detección de amenazas basada en aprendizaje profundo y el análisis de anomalías en tiempo real. El enfoque debe cambiar de la reacción a la prevención.

Se subraya la necesidad de un cambio de paradigma en las estrategias de seguridad de datos, adoptando un enfoque por capas con capacidades de ciberseguridad preventivas. Esto incluye la combinación de modelos de aprendizaje profundo para el análisis y la prevención predictiva de amenazas para combatir eficazmente la "IA Oscura".

Marlon Noriega, ingeniero en Ciberseguridad, insiste en que la primera línea de defensa sigue siendo la atención a lo básico: verificar quién envía un correo, qué solicita y con qué urgencia. El phishing suele apelar al miedo para forzar un clic precipitado.

Sin embargo, con la IA, los indicios visuales de un fraude ya no bastan. Noriega sugiere pasar a pruebas de origen: revisar que el dominio sea legítimo, que el enlace coincida con el sitio real y, ante cualquier duda, confirmar la solicitud por un canal oficial y separado.

En un entorno donde cualquiera puede ser el “paciente cero”, la diferencia está en no obedecer bajo presión y verificar siempre antes de actuar.