Mientras los montajes políticos tienden a difundir desinformación para generar aversión hacia funcionarios o candidatos, otros promueven estafas de productos e inversiones fraudulentas, aprovechando la confianza y reconocimiento de las figuras públicas.

“Cuando yo miré (el video), yo no me había dado cuenta, me lo mandaron y al inicio no le paré bola, porque yo miraba que era bien obvio que era un montaje”, comentó Polache. El artista se refiere a un video en el que aparentemente promocionaba un producto para una enfermedad ósea degenerativa. Aunque el video utilizaba una imitación de su voz y una imagen manipulada, muchas personas creyeron que era auténtico.