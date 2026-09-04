San Pedro Sula: Nueva frontera para el empleo

Durante muchos años hemos hablado de San Pedro Sula como la capital industrial de Honduras. Aquí se ha formado la cultura productiva del país; miles de hondureños aprendieron a trabajar bajo estándares industriales, manejar maquinaria, entender procesos, producir con calidad y desenvolverse en una lógica empresarial cercana a los mercados internacionales.
Hace unos días conocí el impulso que la Secretaría de Trabajo está dando al Programa Temporal de Trabajo en el Extranjero y la plataforma que busca ordenar y facilitar el acceso de los hondureños a oportunidades laborales fuera del país.
Lo interesante no fue únicamente conocer la herramienta, sino escuchar las preguntas que surgieron después. Representantes de organismos, instituciones y actores internacionales preguntaron por la seguridad de los datos, los reclutadores, los fraudes, el acceso desde comunidades con poca conectividad, los idiomas de la plataforma, la formación técnica, los pasaportes y la manera en que una empresa extranjera podrá conocer el perfil de nuestros trabajadores.
Si una plataforma provoca ese tipo de preguntas significa que dejó de ser una página de internet y paso a convertirse, si se hace bien, en una infraestructura de confianza entre el trabajador hondureño, el Estado y las empresas que buscan mano de obra.
San Pedro Sula debería levantar la mano ya que esta ciudad y todo el Valle de Sula poseen una reserva de experiencia laboral. Hay hombres y mujeres que han pasado diez, quince o veinte años en una planta industrial y conocen procesos, maquinaria, control de calidad, logística, mantenimiento, producción y supervisión; capacidades que muchas veces no aparecen con claridad en una hoja de vida, pero que pueden tener valor en otros mercados.
Cuando hablamos de trabajo temporal en el extranjero solemos imaginar agricultura y cosechas, pero sería un error pensar que ese es el único horizonte. Vale la pena investigar qué demanda existe en España, Canadá y Estados Unidos para trabajadores técnicos, operadores, especialistas en determinados oficios, maquinaria, servicios o turismo.
San Pedro Sula podría ser uno de los mejores lugares para poner esa visión en práctica porque aquí existen empresas, cámaras de comercio, INFOP, universidades, centros de formación y una población trabajadora con experiencia acumulada, podría ser que lo que hace falta es conectar esas piezas.
La plataforma puede ser digital, pero el servicio debe seguir siendo humano y confiable, y si logra ayudar al ciudadano a verificar que una oportunidad es legítima, que la empresa existe y que el proceso está acompañado institucionalmente, habremos avanzado mucho.
Porque en este tema la confianza vale casi tanto como el empleo.