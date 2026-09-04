San Pedro Sula: Nueva frontera para el empleo

Durante muchos años hemos hablado de San Pedro Sula como la capital industrial de Honduras. Aquí se ha formado la cultura productiva del país; miles de hondureños aprendieron a trabajar bajo estándares industriales, manejar maquinaria, entender procesos, producir con calidad y desenvolverse en una lógica empresarial cercana a los mercados internacionales.

Hace unos días conocí el impulso que la Secretaría de Trabajo está dando al Programa Temporal de Trabajo en el Extranjero y la plataforma que busca ordenar y facilitar el acceso de los hondureños a oportunidades laborales fuera del país.

Lo interesante no fue únicamente conocer la herramienta, sino escuchar las preguntas que surgieron después. Representantes de organismos, instituciones y actores internacionales preguntaron por la seguridad de los datos, los reclutadores, los fraudes, el acceso desde comunidades con poca conectividad, los idiomas de la plataforma, la formación técnica, los pasaportes y la manera en que una empresa extranjera podrá conocer el perfil de nuestros trabajadores.

Si una plataforma provoca ese tipo de preguntas significa que dejó de ser una página de internet y paso a convertirse, si se hace bien, en una infraestructura de confianza entre el trabajador hondureño, el Estado y las empresas que buscan mano de obra.

San Pedro Sula debería levantar la mano ya que esta ciudad y todo el Valle de Sula poseen una reserva de experiencia laboral. Hay hombres y mujeres que han pasado diez, quince o veinte años en una planta industrial y conocen procesos, maquinaria, control de calidad, logística, mantenimiento, producción y supervisión; capacidades que muchas veces no aparecen con claridad en una hoja de vida, pero que pueden tener valor en otros mercados.

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Cuando hablamos de trabajo temporal en el extranjero solemos imaginar agricultura y cosechas, pero sería un error pensar que ese es el único horizonte. Vale la pena investigar qué demanda existe en España, Canadá y Estados Unidos para trabajadores técnicos, operadores, especialistas en determinados oficios, maquinaria, servicios o turismo.

San Pedro Sula podría ser uno de los mejores lugares para poner esa visión en práctica porque aquí existen empresas, cámaras de comercio, INFOP, universidades, centros de formación y una población trabajadora con experiencia acumulada, podría ser que lo que hace falta es conectar esas piezas.

La plataforma puede ser digital, pero el servicio debe seguir siendo humano y confiable, y si logra ayudar al ciudadano a verificar que una oportunidad es legítima, que la empresa existe y que el proceso está acompañado institucionalmente, habremos avanzado mucho.

Porque en este tema la confianza vale casi tanto como el empleo.