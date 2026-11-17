Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que utiliza el logotipo de LA PRENSA para atribuir al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración sobre la venta del avión presidencial de Honduras. Sin embargo, el contenido es falso. No se encontraron registros de que LA PRENSA haya publicado ese arte ni de que Zambrano haya realizado la declaración que se le atribuye. “Zambrano: El avión que vendimos, aún no nos pagan el dinero, fue buen negocio de $5.5 millones aunque al Estado le costó $14.8 millones”, dice el texto de la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 14 de noviembre de 2026.

El Congreso Nacional aprobó el 26 de enero de 2026 el Decreto 3-2026, que autorizó al Poder Ejecutivo a vender el avión presidencial Embraer Legacy 600, con matrícula FAH-001, mediante una subasta pública u otro mecanismo legal, informó LA PRENSA. La subasta se realizó el 10 de julio de 2026 en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa. La empresa mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría resultó adjudicataria al ofrecer 137,776,390 lempiras, equivalentes a aproximadamente 5.1 millones de dólares, según reportó EL HERALDO. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La aeronave había sido adquirida por el Estado hondureño en 2014, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, por aproximadamente 14.8 millones de dólares.

Arte falso

La imagen viral utiliza el logotipo y elementos gráficos de LA PRENSA para aparentar que se trata de una publicación del medio. Sin embargo, no se encontraron registros de que el arte haya sido difundido en sus cuentas de redes sociales (Facebook, X, Instagram). Una revisión de las publicaciones del medio tampoco permitió localizar una noticia que contenga la supuesta declaración atribuida a Tomás Zambrano sobre la venta del avión presidencial. Además, el supuesto arte gráfico presenta inconsistencias. Por ejemplo, la tipografía utilizada en el texto de la imagen no corresponde a la empleada habitualmente en las publicaciones gráficas del medio, lo que constituye una diferencia visual respecto a sus diseños oficiales. Por su parte, la encargada de redes sociales de LA PRENSA confirmó que el arte viral no fue elaborado por el medio.

Cita falsa