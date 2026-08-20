Detienen a hondureño con millones de dólares en efectivo en Guasaule, Choluteca

Choluteca, Honduras.​​​​​​ Un hombre fue arrestado este jueves en un puesto de control ubicado en la aldea La Corteza, en la frontera entre Honduras y Nicaragua, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.

El requerido fue identificado como Josué Alfonzo Lazo Cadalzo, un hondureño originario de El Triunfo, Choluteca, según el reporte proporcionado por las autoridades.

Durante el operativo también fue decomisado un vehículo Jeep, color gris, con placas HEA 7602, en cuyo interior los agentes localizaron un compartimiento oculto que levantó sospechas sobre un posible traslado de dinero en efectivo.