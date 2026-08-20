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Detienen a hondureño con millones de dólares en efectivo en Guasaule, Choluteca

Un hondureño fue requerido en Guasaule, Choluteca, cuando policías inspeccionaron un vehículo con un compartimiento oculto que tendría indicios de transportar dinero

Detienen a hondureño con millones de dólares en efectivo en Guasaule, Choluteca

Agentes inspeccionan el vehículo decomisado en Guasaule, Choluteca, en busca de dinero oculto en un compartimiento detectado durante el operativo.

Choluteca, Honduras.​​​​​​ Un hombre fue arrestado este jueves en un puesto de control ubicado en la aldea La Corteza, en la frontera entre Honduras y Nicaragua, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.

El requerido fue identificado como Josué Alfonzo Lazo Cadalzo, un hondureño originario de El Triunfo, Choluteca, según el reporte proporcionado por las autoridades.

Durante el operativo también fue decomisado un vehículo Jeep, color gris, con placas HEA 7602, en cuyo interior los agentes localizaron un compartimiento oculto que levantó sospechas sobre un posible traslado de dinero en efectivo.

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Las autoridades indicaron que el vehículo quedó pendiente de una inspección para determinar qué contenía el compartimiento y establecer si existen elementos que vinculen al requerido con el supuesto delito de lavado de activos.

El vehículo Jeep gris fue decomisado durante un operativo en Guasaule, Choluteca, luego de que las autoridades detectaran un compartimiento oculto en su interior.

El vehículo Jeep gris fue decomisado durante un operativo en Guasaule, Choluteca, luego de que las autoridades detectaran un compartimiento oculto en su interior.

El hombre y el automotor quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las diligencias para determinar la procedencia de los indicios encontrados y establecer las responsabilidades legales que correspondan.

El procedimiento fue ejecutado alrededor de las 11:20 de la mañana por funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), especialistas del GOET y agentes del GRIA, asignados al punto de control fronterizo de Guasaule, Choluteca.

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Redacción La Prensa
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