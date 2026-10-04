Reservorios de agua beneficiarán a más de 1,500 familias productoras en Choluteca y El Paraíso

La instalación de la geomembrana permitirá proteger las zonas de los reservorios que anteriormente no contaban con el aislamiento requerido, disminuyendo las filtraciones y favoreciendo la conservación del agua almacenada. Javier Murillo, productor agrícola de la comunidad de Tegucigalpita, señaló que disponer de esta infraestructura representa un importante respaldo para las comunidades de la zona.