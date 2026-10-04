Reservorios de agua beneficiarán a más de 1,500 familias productoras en Choluteca y El Paraíso

Con una inversión de 2.6 millones de lempiras, avanza la rehabilitación y acondicionamiento de reservorios de agua ubicados en comunidades productoras de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.
Los proyectos permitirán fortalecer la disponibilidad de agua para las familias productoras durante la temporada de sequía mediante infraestructura destinada al almacenamiento y conservación del recurso captado durante la época lluviosa.
Actualmente, se trabaja en la instalación de geomembrana de alta densidad, que permitirá reducir las pérdidas por filtración, mejorar la conservación del agua almacenada y garantizar un uso más eficiente del recurso durante los períodos de mayor escasez.
Los reservorios están ubicados en comunidades de Choluteca y El Paraíso, beneficiando aproximadamente a 1,500 familias productoras y fortaleciendo el abastecimiento de agua para las zonas rurales.
El agua será utilizada tanto para el riego de cultivos como para uso doméstico, contribuyendo a la producción de granos básicos; específicamente de sorgo, maicillo y hortalizas, durante los períodos de mayor escasez de agua.
El reservorio localizado en San Antonio de Flores, y en Namasigüe, Choluteca, beneficiará a más de 450 familias. De las comunidades beneficiadas se encuentran Tegucigalpita, Loma Alta, Las Trojas, Montecristo y Tierra Blanca, en Choluteca.
En El Paraíso, los reservorios están localizados en Alauca, Güinope, Potrerillos, para fortalecer la producción de granos básicos y hortalizas en la zona. César Núñez, alcalde de San Antonio de Flores, destacó el impacto que tendrá esta obra en las comunidades beneficiadas.
“Hemos ido paso a paso con el apoyo del Gobierno de la República (...), estamos beneficiando a las familias productoras de nuestras localidades para fortalecer sus cultivos de sorgo, maicillo y hortalizas, ya que contarán con agua para enfrentar la próxima temporada seca”.
La instalación de la geomembrana permitirá proteger las zonas de los reservorios que anteriormente no contaban con el aislamiento requerido, disminuyendo las filtraciones y favoreciendo la conservación del agua almacenada. Javier Murillo, productor agrícola de la comunidad de Tegucigalpita, señaló que disponer de esta infraestructura representa un importante respaldo para las comunidades de la zona.
“Para el mantenimiento de agua en sequía, esto es muy importante para nosotros como comunidad, porque es suficiente agua para abastecer a todas las comunidades que están abajo. Este reservorio va a hacer una gran diferencia en la temporada de sequía”.