Copán, Honduras

La investigación, la memoria histórica y el patrimonio cultural hondureño convergen en la edición número 13 de la revista "Rosalila", una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Campus Copán, que continúa abriendo sus páginas a investigadores, académicos y estudiantes interesados en documentar y analizar distintas facetas de la realidad nacional. Bajo la coordinación de Rubén Darío Paz, investigador y director de Gestión Cultural de la UNAH Campus Copán, esta nueva entrega reúne ensayos, estudios, entrevistas y reportajes que abordan temas de interés histórico, educativo, artístico y social. Desde su creación, la revista se ha convertido en una plataforma para divulgar el trabajo intelectual de especialistas hondureños y extranjeros, muchos de ellos vinculados a la institución universitaria.

Uno de los contenidos destacados es el homenaje al poeta hondureño Leonel Alvarado, radicado en Nueva Zelanda, mediante una entrevista realizada por el escritor Giovanni Rodríguez. El espacio permite acercarse a la trayectoria y pensamiento del autor, cuya obra forma parte de las voces literarias hondureñas con proyección internacional. Por su parte, la historia de la educación también ocupa un lugar importante en esta edición. El investigador y docente José Manuel Cardona Amaya presenta un estudio sobre la instrucción pública durante la República Federal de Centroamérica (1824-1838). A partir de documentos oficiales, decretos y actas legislativas, examina los esfuerzos de las autoridades por organizar el sistema educativo, así como los obstáculos que impidieron su consolidación, entre ellos la inestabilidad política, la escasez de recursos y las limitaciones administrativas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además, la historiadora Gabriela Eunice Ardón Jiménez, originaria de Santa Rosa de Copán, reconstruye el recorrido del Instituto Gubernamental Álvaro Contreras, reconocido como el centro educativo más antiguo del país. Su investigación se remonta al Instituto Científico San Carlos, fundado el 8 de octubre de 1874 bajo la dirección del presbítero Jesús María Rodríguez Orellana, y aborda su posterior transformación en la Universidad de Occidente, creada en 1879, que ofreció formación superior en áreas como Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas. La gestión cultural y su influencia en las comunidades es otro de los ejes de la publicación. Los docentes Verónica Escoto y Héctor Moncada Muñoz, de la Carrera de Desarrollo Local de la UNAH, analizan el trabajo del Centro Cultural de España en Tegucigalpa durante el período 2024-2025. Su investigación examina cómo las actividades formativas, exposiciones, iniciativas comunitarias y el respaldo a emprendimientos culturales pueden favorecer la inclusión, la participación ciudadana, la identidad y el desarrollo social y económico del Distrito Central.

En el ámbito de la historia y la crítica de arte, Allan Núñez presenta un análisis sobre la repatriación del poeta Juan Ramón Molina a través de la prensa entre 1916 y 1918. El investigador retoma las circunstancias que rodearon la muerte del escritor en Aculhuaca, El Salvador, en 1908, y las gestiones posteriores para trasladar sus restos a Honduras, a partir de las publicaciones y testimonios de la época. La revista también incorpora una reflexión sobre los desafíos contemporáneos de la tecnología. Gloria Lara Pinto, investigadora y docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, aborda el uso de la inteligencia artificial al servicio de los pueblos indígenas. En su artículo, plantea la importancia de reconocer que estas herramientas no son neutrales, pues pueden reproducir los valores y prioridades de las sociedades que las desarrollan, por lo que resulta necesario considerar los conocimientos, derechos y estructuras culturales de las comunidades originarias. Bajo la coordinación del docente Orlando Javier Galeano Vides, de la Carrera de Desarrollo Local, un grupo de jóvenes analiza la elaboración de las alfombras de aserrín de Semana Santa en Comayagua y su relación con la participación ciudadana y la conservación del patrimonio cultural inmaterial. El trabajo documenta los orígenes de esta tradición en 1963, impulsada por Miriam Mejía de Zapata, su expansión a otras ciudades y su influencia en la cohesión social y la economía local.