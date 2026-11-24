Siguatepeque, Comayagua

Siguatepeque celebrará sus primeros 100 años como ciudad con una presentación musical muy especial: el regreso del tenor hondureño Moisés Duarte, quien volverá a su tierra natal para ofrecer un concierto orquestal el próximo 20 de diciembre, en el marco de las actividades conmemorativas del centenario. El artista, quien reside actualmente en Estados Unidos, regresará a Honduras para compartir con el público de la ciudad donde nació una velada que reunirá música, identidad y solidaridad. La presentación contará con el acompañamiento de la orquesta Más Música, Más Esperanza, bajo la dirección del maestro Nimrod Rodríguez.

El espectáculo, denominado "Siguatepeque Centenaria", tendrá lugar el domingo 20 de diciembre y busca convertirse en uno de los encuentros culturales destacados de la celebración. Además de disfrutar de un repertorio sinfónico, los asistentes contribuirán con una causa dedicada a impulsar la formación artística de las nuevas generaciones. Los fondos recaudados serán destinados a la Academia de Música de la Casa de la Cultura de Siguatepeque, con el propósito de respaldar sus actividades educativas y brindar mayores oportunidades a niños y jóvenes interesados en aprender y desarrollar sus habilidades musicales. De esta manera, el concierto también tendrá un componente social que mira hacia el futuro cultural de la ciudad.

Para Duarte, esta presentación representa el cumplimiento de un anhelo que lo ha acompañado desde su infancia. Aunque su carrera lo ha llevado a distintos escenarios fuera del país, cantar ante sus paisanos y compartir su música en el lugar donde comenzó su historia constituye una experiencia particularmente significativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Desde niño soñaba con ofrecer un concierto en la ciudad que me vio nacer. Siempre tuve la ilusión de regresar y compartir mi música con las personas que forman parte de mi historia. Hoy poder hacerlo, precisamente cuando Siguatepeque cumple cien años, tiene un significado enorme para mí. Estoy muy emocionado de regresar a Honduras y cantarle a mi gente", expresó el tenor.

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La celebración también se extenderá a San Pedro Sula. El 25 de diciembre, Moisés Duarte participará como artista invitado en "Noche Mágica", un espectáculo dedicado a la música de Andrea Bocelli y Frank Sinatra, que tendrá lugar en el Teatro José Francisco Saybe, nuevamente con el acompañamiento de la orquesta Más Música, Más Esperanza. Antes de regresar a los escenarios hondureños, el cantante formará parte del St. Olaf Christmas Festival, una reconocida tradición musical navideña de Minnesota. Las presentaciones se realizarán los días 5, 6 y 7 de diciembre en el histórico Minneapolis Orchestra Hall, junto a más de 500 músicos de St. Olaf College, entre cantantes e instrumentistas, en un programa dedicado a la música navideña y el repertorio coral y orquestal. Con estas presentaciones, el tenor cerrará el año entre importantes escenarios internacionales y un reencuentro especial con el público de su país. Sin embargo, será en Siguatepeque donde su regreso tendrá un significado particular: volver a casa para formar parte de una celebración que une su historia personal con los cien años de la ciudad.