Comayagua

La trayectoria de María del Carmen Aguilar Vda. de Hernández, marcada por el servicio a los demás, el compromiso familiar y el impulso empresarial, será reconocida por la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral (Valmoral), que la designó como Personaje Valmoral 2027. El anuncio oficial se realizó durante un encuentro en Casa Real, en la ciudad de Comayagua, al que asistieron integrantes del consejo directivo de la organización, familiares, amigos, representantes de distintos sectores de la sociedad hondureña y medios de comunicación.





Cada año, Valmoral selecciona a una persona cuya conducta y trayectoria reflejen los principios que promueve la asociación. En esta edición, el reconocimiento está dedicado al valor del servicio, una cualidad que, según la organización, ha guiado las decisiones personales, familiares y profesionales de Aguilar. Conocida afectuosamente como doña Carmen, la homenajeada nació en un hogar humilde, donde aprendió principios que posteriormente marcarían su forma de relacionarse con los demás. Esa formación se convirtió en una convicción: compartir lo recibido y procurar que otras personas también encuentren oportunidades para salir adelante.

En el ámbito familiar, junto a su esposo, Guillermo Hernández, construyó un hogar basado en el trabajo y la responsabilidad. Es madre de cuatro hijos y, durante diferentes etapas de su vida, también acogió y crió a nueve hijas, a quienes brindó acompañamiento, orientación y respaldo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su recorrido empresarial también ha dejado una huella en Comayagua. Junto a su familia, participó en la creación de más de 14 empresas, en una época en la que emprender como mujer implicaba importantes desafíos. Para Aguilar, estas iniciativas no representaron únicamente una oportunidad de crecimiento económico, sino una vía para generar empleos y abrir espacios de desarrollo para otras personas.

Su filosofía de trabajo está resumida en las tres C de Carmen: "Creer, Crear y Crecer". El concepto parte de confiar en las propias capacidades, desarrollar productos y servicios que respondan a las necesidades de la población y procurar que el crecimiento de una empresa también se traduzca en nuevas oportunidades y estabilidad para su entorno. La distinción reconoce precisamente esa relación entre sus convicciones y sus acciones cotidianas. Para doña Carmen, el servicio se expresa en distintas formas: en la crianza, en el acompañamiento a otras personas, en la generación de oportunidades laborales y en la disposición de contribuir al bienestar de su comunidad.