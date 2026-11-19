San Pedro Sula, Honduras

El talento y la sensibilidad musical de los estudiantes de la Academia de Bellas Artes (ABA) protagonizaron el recital de piano "Armonía y sentimientos", una presentación que reunió a familiares y amantes de la música en el salón principal de la institución. La velada contó con la participación de alumnos de niveles intermedio y avanzado, quienes subieron al escenario para compartir el resultado de su preparación bajo la orientación de los maestros Andrés Medina y Lino Gudiel.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ana Lucía Ruíz, directora general de la academia, quien inició su intervención con una oración de agradecimiento a Dios. Posteriormente, expresó su gratitud a los asistentes por acompañar y respaldar este tipo de actividades artísticas. El programa ofreció un repertorio variado que permitió a los participantes explorar diferentes estilos y emociones a través del piano. Entre las piezas seleccionadas figuraron "Still Loving You", "Almohada", "Amor eterno", "Tico Tico" y "Libertango".





Cada interpretación aportó un matiz distinto a la presentación. Desde las melodías románticas hasta los ritmos de mayor energía, los estudiantes demostraron sus habilidades técnicas y su capacidad para transmitir sentimientos mediante las teclas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los aplausos del público acompañaron cada intervención y se convirtieron en una constante durante la jornada. La respuesta de los asistentes también reflejó el entusiasmo por el desempeño de los jóvenes músicos, quienes tuvieron la oportunidad de mostrar sus avances en un escenario abierto al público.