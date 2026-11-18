San Pedro Sula, Honduras

La fantasía de Agrabah llegará a San Pedro Sula con "Aladdín", el recital de fin de año 2026 de Diana Sorto Dance Studio, una producción que tendrá danza, teatro, música y artes visuales para ofrecer dos noches dedicadas al talento y la creatividad de sus estudiantes. El espectáculo se presentará el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre en el Teatro José Francisco Saybe, donde niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de mostrar el resultado de meses de preparación artística.

La programación comenzará a las 6:30 p. m. con una exposición de pintura, en la que los alumnos de artes plásticas exhibirán sus trabajos. Posteriormente, a las 7:30 p. m., se abrirá el telón para la puesta en escena inspirada en la conocida historia de "Aladdín", ambientada en el mundo de Agrabah (ciudad ficticia en medio del desierto, ubicada cerca del río Jordán y escenario principal de la película). La producción reunirá distintas disciplinas que forman parte de la enseñanza de la academia, entre ellas ballet clásico, jazz, tap, danza contemporánea, danza árabe y acrodance. También participarán alumnos de danza infantil y teatro, quienes aportarán sus habilidades a la narración escénica.

Mediante coreografías, actuaciones, vestuarios coloridos y una producción especialmente preparada para la ocasión, los estudiantes darán vida a una historia que destaca valores como la valentía, la amistad y la confianza en los propios sueños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Aladdín" representa el trabajo acumulado durante varios meses por los alumnos, maestros y equipo artístico de la institución. La preparación exige disciplina, constancia y coordinación para integrar las diferentes expresiones artísticas en un mismo espectáculo. La academia, fundada en agosto de 2022 en San Pedro Sula por Diana Sorto, ofrece formación para niños, jóvenes y adultos en distintas áreas de las artes escénicas y visuales. Su propuesta busca desarrollar las capacidades creativas de sus estudiantes y brindarles espacios para experimentar el trabajo artístico sobre escenarios profesionales.

Diana Sorto Dance Studio apuesta por una experiencia que trasciende las presentaciones tradicionales de danza, al reunir varias disciplinas en una historia conocida por distintas generaciones. La exposición de pintura, además, permitirá que el público conozca otra faceta del talento que se cultiva en sus aulas. Las puertas abrirán a las 6:30 p. m. para recibir a los asistentes y permitirles recorrer la muestra artística. Las entradas tendrán un precio de 600 lempiras por persona.