San Pedro Sula, Honduras. Una iniciativa que busca transformar pequeños aportes en ayuda para niños y adolescentes que enfrentan el cáncer llegó a San Pedro Sula.
Desde este 16 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, una Máquina de Donación estará disponible en el centro comercial del City Mall para recaudar fondos en beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.
La iniciativa forma parte de la campaña mundial “Ilumina el Mundo”, impulsada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante la temporada navideña, con el propósito de promover acciones de servicio, solidaridad y generosidad.
Para inaugurar esta noble actividad, autoridades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer y el City Mall se reunieron en el Food Court de este centro comercial.
Durante el evento explicaron todos los detalles de esta actividad y además de esto, los presentes tuvieron la oportunidad de disfrutar los hermosos villancicos a cargo del Coro Regional de Jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
Asimismo, informaron que el 100 % de las donaciones recibidas a través de la máquina será destinado a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, organización que brinda apoyo gratuito para el tratamiento oncológico de niños y adolescentes, especialmente aquellos provenientes de familias de escasos recursos económicos.
La Máquina de Donación permanecerá en el City Mall de San Pedro Sula durante 46 días, periodo en el que los visitantes podrán realizar sus contribuciones y apoyar directamente la labor que desarrolla la fundación. Es importante mencionar que los donativos se pueden realizar con tarjeta y en efectivo.
Con esta iniciativa, la campaña busca aprovechar la época navideña para fomentar la solidaridad y canalizar el apoyo de la población hacia familias que enfrentan los desafíos económicos y personales derivados de un diagnóstico de cáncer infantil.
Ilumina el Mundo es una campaña navideña anual impulsada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (iniciada en 2017) que invita a las personas a celebrar el nacimiento de Jesucristo mediante actos de servicio, bondad y apoyo comunitario.
Promueve el servicio voluntario y la solidaridad durante la temporada navideña, abierta tanto a miembros de la Iglesia como a otras comunidades de fe y al público en general.
Se trata de máquinas expendedoras especiales donde las personas pueden aportar recursos específicos (como alimentos, atención médica, vacunas, ropa o apoyo educativo) para organizaciones benéficas locales e internacionales, así como donativos en efectivo o tarjeta.
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