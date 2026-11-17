San Pedro Sula, Honduras. Una iniciativa que busca transformar pequeños aportes en ayuda para niños y adolescentes que enfrentan el cáncer llegó a San Pedro Sula.

Desde este 16 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, una Máquina de Donación estará disponible en el centro comercial del City Mall para recaudar fondos en beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

La iniciativa forma parte de la campaña mundial “Ilumina el Mundo”, impulsada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante la temporada navideña, con el propósito de promover acciones de servicio, solidaridad y generosidad.

Para inaugurar esta noble actividad, autoridades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer y el City Mall se reunieron en el Food Court de este centro comercial.

Durante el evento explicaron todos los detalles de esta actividad y además de esto, los presentes tuvieron la oportunidad de disfrutar los hermosos villancicos a cargo del Coro Regional de Jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.