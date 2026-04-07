Arroz Mr. Dieck lanza “Granitos de Esperanza” para apoyar a niños con cáncer en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Dieck & Dieck, a través de su marca Arroz Mr. Dieck, presentó oficialmente la campaña “Granitos de Esperanza”, una iniciativa que busca transformar el consumo cotidiano de arroz en una acción solidaria en favor de los niños con cáncer en Honduras. El lanzamiento se realizó el martes 24 de marzo en el salón Trujillo del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, reuniendo a representantes de Dieck & Dieck, aliados estratégicos y miembros de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

Más que arroz

Cindy Moreno, gerente de Mercadeo de Dieck & Dieck, explicó que la iniciativa nace de una reflexión profunda: “¿Cómo podemos hacer que un producto que consumimos diariamente pueda generar un impacto real en nuestra comunidad?”.

A partir de esa pregunta, se construyó una propuesta que no solo busca ayudar, sino también conectar con los consumidores desde la empatía.

“No es solamente una bolsa de arroz, es un granito de esperanza para cada uno de los niños”, afirmó Moreno. El mensaje es claro y cada compra tiene un propósito. Por lo que, por cada bolsa adquirida, se donará un lempira destinado al tratamiento y bienestar de los niños atendidos por la fundación.

Arte que inspira

Uno de los pilares de la campaña fue la participación de más de 50 niños en un concurso artístico, donde plasmaron su visión de los campos arroceros de Honduras, integrando valores como la esperanza, la alegría y la resiliencia. La obra ganadora, creada por Allison Yireth Villeda, se convirtió en la imagen oficial del empaque. Su ilustración refleja no solo creatividad, sino también un mensaje profundamente humano. “Quise representar que nadie debería pasar momentos difíciles solo y que el amor y la unión son fundamentales”, expresó la niña.

Cada trazo de este diseño simboliza la fortaleza de quienes enfrentan la enfermedad y convierte el producto en un vehículo de historias reales.

Impacto real

Desde la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, la iniciativa ha sido recibida como un aporte significativo. Marcela Morales, representante de la organización, destacó el valor humano detrás de la campaña. “Hoy en Honduras más de 1,400 niños están en tratamiento activo contra el cáncer. Cada uno representa una familia que necesita apoyo constante”, señaló.

Morales enfatizó que la campaña trasciende lo económico: “No solo están convirtiendo cada bolsa de arroz en tratamientos, también están llevando esperanza de una manera creativa y digna”.

Alianza solidaria

Para Dieck & Dieck, esta acción también refleja su compromiso como empresa. Kamal Elías Dieck, gerente comercial, destacó que esta iniciativa es el resultado de un proceso que evolucionó desde una idea hasta convertirse en un proyecto de impacto nacional. “Hoy no se trata solo de vender una bolsa más, sino de transmitir una necesidad de solidaridad”, afirmó, subrayando que la campaña estará disponible en los supermercados del país, con el objetivo de alcanzar cobertura total.

El ejecutivo también resaltó que esta colaboración con la fundación marca el inicio de futuras iniciativas con propósito social. La bolsa conmemorativa de arroz blanco se comercializará en su presentación de 1,750 gramos lo que equivale a 3.8 libras, por un periodo de aproximadamente tres meses. Es así como, “Granitos de Esperanza” plantea una invitación directa a la ciudadanía: convertir una compra habitual en un acto consciente de apoyo.