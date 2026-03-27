China Wok oficializó el lanzamiento de su programa digital de lealtad para la población hondureña

San Pedro Sula, Honduras.

En un entorno donde la experiencia del cliente se ha convertido en un factor determinante, China Wok da un paso estratégico al presentar “El Club de Mr. Wok” , un innovador programa digital diseñado para reconocer la preferencia de sus consumidores y fortalecer su relación con la marca.

La iniciativa responde a una visión clara: ofrecer valor más allá del producto, integrando beneficios concretos que acompañan cada visita y transforman el consumo en una experiencia continua, práctica y significativa.

Lealtad digital al alcance de todos

“El Club de Mr. Wok” funciona a través de un sistema ágil y accesible. Los clientes pueden afiliarse escaneando un código QR en restaurante y activar su carnet digital directamente en su celular, ya sea mediante Apple Wallet o Google Wallet. Por cada consumo mínimo de L. 99, los usuarios acumulan sellos digitales; al completar cinco, pueden canjear premios y reiniciar el ciclo, incentivando así la recurrencia y la conexión con la marca. La afiliación es gratuita y está disponible para toda la población hondureña desde la primera visita.

Experiencia que agrega valor

El programa contempla recompensas alineadas con las preferencias del cliente, incluyendo opciones como China Bowl, Combo Especial, wantán, spring rolls y arroz en distintas presentaciones. Más allá del incentivo, esta propuesta fortalece la percepción de valor y posiciona a China Wok como una marca que escucha, entiende y recompensa a sus consumidores.

Innovación respaldada por tecnología

En su fase inicial, el programa estará disponible en San Pedro Sula, específicamente en las sucursales de Circunvalación, Jardines del Valle y Salida a La Lima. La implementación cuenta con el respaldo de Elevate Hub una agencia reconocida en Centroamérica, responsable del desarrollo del sistema SUMA, una herramienta enfocada en la retención de clientes mediante el análisis de datos y métricas único en Honduras.