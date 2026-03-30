Banco Ficohsa activa promoción de 10% de descuento en compra de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.

El programa, el que surge en el momento que los precios de los derivados del petróleo experimentan fuertes alzas en Honduras por aumentos de los refinados en el mercado internacional, consiste en un descuento de 10% en la compra de combustibles en cualquier estación de servicio a nivel nacional, con un techo de descuento de 120 lempiras al mes por tarjetahabiente y que estará vigente hasta el mes de abril.

Banco Ficohsa lanzó una novedosa iniciativa denominada “Programa de ahorro de combustibles” para que sus clientes de tarjetas de crédito y de débito reciban un alivio en sus bolsillos por la compra de carburantes.

Para acceder a ese descuento, los usuarios de tarjetas deben inscribirse en el sitio www.ficohsa.hn, en donde únicamente necesitan el nombre del titular de la tarjeta, el número del Documento Nacional de Identificación (DNI), el correo electrónico del cliente y el número de celular.

Rodrigo Membreño, primer vicepresidente de Banca de Consumo de Banco Ficohsa, dijo que el “Programa de ahorro de combustibles” es una iniciativa que surgió de su presidente ejecutivo Camilo Atala con el objetivo de asumir un rol más activo como institución financiera.

“En Ficohsa seguimos creyendo en Honduras y tenemos ese compromiso con nuestros clientes, y por eso estamos lanzando ese programa que brinda un 10% de descuento y con un tope de 120 lempiras al mes; este es un beneficio que busca apoyar a nuestros clientes y, por ende, aliviar el bolsillo de las familias hondureñas”, subrayó el ejecutivo.

Membreño explicó que el descuento de 120 lempiras se verá reflejado en la cuenta de ahorro en el caso de tarjetas de débito y en el estado de cuenta en el caso de tarjetas de crédito. La continuidad del “Programa de ahorro de combustibles” dependerá de los resultados del primer mes de la promoción.

“En Ficohsa estamos convencidos que con pequeñas acciones que se promueven de forma masiva podemos tener un impacto positivo en nuestros clientes; este es un programa sencillo y poderoso que vendrá a permitir a miles de familias reducir el gasto en combustible que realizan para suplir sus necesidades de movilidad y así destinar ese ahorro para cubrir otros gastos del hogar”.

El primer vicepresidente de Banca de Consumo de Banco Ficohsa invitó a tarjetahabientes a aprovechar ese beneficio y aquellas personas que aún no son clientes que se acerquen para conocer del descuento de 10% de este programa.