RECO impulsa energía más limpia y confiable con nueva planta en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.

Roatan Electric Company (RECO) reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible de la isla al inaugurar su nueva planta de generación eléctrica a base de Gas Licuado de Petróleo (GLP), una inversión estratégica orientada a fortalecer la confiabilidad y continuidad del servicio energético en Roatán. Este proyecto, clave para el crecimiento turístico, económico y residencial de la isla, incorpora una capacidad adicional de 25 megavatios (MW) mediante tecnología de última generación.

La planta fue desarrollada en conjunto con SAMPOL y está equipada con tres motores modelo B36:45V20 de Bergen Engines, diseñados para operar con propano, lo que permite una generación más eficiente, confiable y con menores emisiones de carbono en comparación con sistemas tradicionales.

Acto inaugural

La inauguración, bajo el concepto “Roatán siempre encendida”, reunió a representantes de distintos sectores vinculados al desarrollo de la región. El evento contó con la participación de la designada presidencial, María Antonieta Mejía, en representación del Ejecutivo, así como autoridades locales, empresarios, ejecutivos de la compañía, colaboradores y aliados estratégicos. Asimismo, estuvo presente el inversionista y presidente de RECO, Kelcy Lee Warren, quien junto a directivos destacó la importancia de continuar impulsando proyectos que garanticen un suministro energético estable y alineado con las necesidades actuales y futuras de la isla.

Durante la jornada, los asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones, donde conocieron el funcionamiento de la planta, diseñada para operar como base del sistema eléctrico y complementar la matriz energética de la empresa, que ya integra fuentes renovables, almacenamiento con baterías y generación térmica eficiente.

Capacidad y futuro

Por su parte, el vicepresidente y gerente general de RECO, Ramiro Tumbaco señaló que esta inversión representa un paso firme hacia el futuro energético de Roatán, al incorporar 25 MW adicionales que elevan la capacidad instalada a 74 MW, con un 99% de disponibilidad, garantizando un servicio más confiable, eficiente y sostenible. Esta nueva infraestructura fortalece la red de generación eléctrica de RECO, permitiendo responder de manera planificada al crecimiento sostenido de la demanda. La compañía ha mantenido un enfoque en la planificación energética, asegurando continuidad en el servicio y respaldo al dinamismo del sector turístico, así como a la calidad de vida de las comunidades.

Fundada en 1992 y gestionada desde 2008 por Klyde Warren Energy Investments, RECO ha desarrollado una matriz energética diversificada que incluye generación eólica, solar, almacenamiento de energía y plantas de GLP, evolucionando hacia un sistema más eficiente, resiliente y sostenible.

Con esta inversión, la empresa continúa ejecutando sus planes de expansión para fortalecer su capacidad instalada y consolidar su papel en el desarrollo económico y social de Roatán.

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