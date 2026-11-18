San Pedro Sula, Honduras

La música, la danza, el teatro y el talento estudiantil protagonizaron la gala "Talent Night 2026" de Aurora Bilingual School, una velada en la que los alumnos se convirtieron en los principales artistas de un espectáculo preparado para compartir sus habilidades y creatividad con la comunidad educativa. El encuentro tuvo lugar en el salón Felipe Argüello de Expocentro, en San Pedro Sula, donde padres de familia y otros invitados disfrutaron de una programación que reunió 28 presentaciones a cargo de estudiantes de diferentes niveles académicos.

Desde los más pequeños de educación prebásica hasta los jóvenes de secundaria, los participantes demostraron su preparación sobre el escenario mediante coreografías, interpretaciones musicales, dramatizaciones, ejercicios de gimnasia rítmica y propuestas de expresión artística. La jornada comenzó con un ensamble musical integrado por alumnos de séptimo, octavo, noveno y undécimo grado. Posteriormente, las presentaciones continuaron con números como "Hey Mickey", "Jellyfish" y una demostración de gimnasia con listones, en la que participaron estudiantes de distintos cursos.

Los niños de K3 y K4 también tuvieron su espacio con las coreografías "La Mariposita" y "El barquito chiquitito", inspiradas en canciones infantiles. Por su parte, los alumnos de primer grado presentaron "La morada del Tapir", una dramatización que llevó al escenario una propuesta vinculada con la naturaleza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La programación incluyó además números de baile como "Little Chaplins", "Speedy Gonzáles", "La primavera" y "Heidy", junto con interpretaciones vocales de los estudiantes de décimo grado, quienes participaron con "The Power of Love" y "Yodel Song". El talento escénico también se manifestó en propuestas como "Los Mundiales", "Los Minions", "Funny Midget Dance" y "La Niña Fresa", esta última con la participación de estudiantes de varios grados. Las presentaciones combinaron humor, actuación, música y coreografía, ofreciendo variedad al público asistente.

La música instrumental tuvo presencia mediante un ensamble de flautas a cargo de cuarto grado, mientras que sexto grado presentó un videoclip musical. También hubo espacio para la pantomima con "El Museo" y la fonomímica con "La Telenovela", números que ampliaron la diversidad de expresiones artísticas de la gala. Uno de los segmentos destacados estuvo dedicado a las danzas folklóricas. Los estudiantes participaron en dos presentaciones: una a cargo del semillero, integrado por alumnos de primero, segundo y tercer grado, y otra con representantes de cuarto, quinto y sexto grado, además de estudiantes de tercero.