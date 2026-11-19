San Pedro Sula, Honduras

La danza, la fantasía y la solidaridad se unirán en "Faerie", la gala con la que Assemblé Studio cerrará su ciclo artístico de 2026. La presentación tendrá lugar el sábado 5 de diciembre, a las 7:00 p. m., en el Teatro María Teresa Alvarado de San Pedro Sula. La puesta en escena reunirá a los estudiantes de la institución en una producción inspirada en un universo de hadas, concebida para trasladar al público a un ambiente de encanto y sensibilidad. A través de coreografías, recursos visuales y expresión escénica, los participantes compartirán el resultado del trabajo desarrollado durante el año.





El espectáculo también permitirá apreciar el crecimiento de los alumnos en las distintas disciplinas que forman parte de su preparación, así como las destrezas y la dedicación que han cultivado durante sus clases. Sin embargo, la propuesta no solo es una exhibición de habilidades. Para Assemblé Studio, la educación artística representa una vía para fortalecer la formación integral, estimular la sensibilidad y fomentar valores que trascienden el espacio académico.





En esa línea, "Faerie" incorporará un componente solidario. Durante la velada se recibirán donaciones que serán destinadas a la próxima visita navideña que la institución realizará al Asilo de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La iniciativa forma parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial del estudio y busca involucrar a las familias y al público asistente en una actividad de apoyo a los adultos mayores.