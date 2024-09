Assemblé Studio, una moderna propuesta para convertirse en artista

“Al crecer, tuve la suerte de contar con mentores excepcionales que me guiaron a lo largo de mi viaje creativo y me ayudaron a hacer realidad mis sueños. Sin embargo, pronto descubrí que muchos aspirantes a artistas en mi país carecen de ese apoyo vital. En una nación donde la escena cultural aún está en desarrollo y las oportunidades artísticas son limitadas, estos desafíos se vuelven aún más pronunciados”, expresó Ríos para Diario La Prensa .

En vista hacia el futuro, su visión es seguir expandiendo sus actividades y recursos, ofreciendo más oportunidades para el desarrollo artístico y educativo. Ríos expresa que su lucha para apoyar a su alumnado también va en la ruta de obtener becas que puedan beneficiarles en su preparación académica, como en su caso ha sido posible gracias a un programa de danza de verano en la University of North Carolina School of the Arts, donde ha sido becada en múltiples ocasiones, así como también por la organización sin fines de lucro Share The Movement Now.