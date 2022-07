Hary Ríos, una promesa de la danza contemporánea

REDACCIÓN. La joven Hary Ríos, oriunda de la Ciudad de los Zorzales, es reconocida en el ámbito cultural sampedrano no solo como bailarina, también como maestra de danza, a pesar de su corta edad. Su enorme talento la ha llevado a recibir premios internacionales y recientemente una beca en Estados Unidos por parte de la University of North Carolina School of the Arts.

Se trata de un programa de danza de verano que realiza dicha universidad, pero también consiguió otras dos becas por su destacable rendimiento artístico; una de ellas por Dancing Angels Foundation y la otra por Share The Movement Now, las cuales son organizaciones que ayudan a bailarines sobresalientes con gastos económicos.

Su vida

Tuvo una crianza muy estricta, sus padres la han guiado por el buen camino. Gracias a ellos, Hary es una persona que destaca por su amabilidad, disciplina y el respeto hacia el prójimo. Considera a sus papás como pieza clave de su vida y la de sus hermanos.

Su familia ha sido un pilar fundamental hasta el momento, porque en virtud de sus esfuerzos, ella ha logrado lo que en algún momento pensó que era imposible.

Al cumplir cuatro años, su abuela la inscribió en clases de danza, algo que marcó absolutamente el resto de su vida. Su amor por la danza se fue acrecentando, entre más lo practicaba su interés en perfeccionarlo fue mayor.