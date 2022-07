“Lo bueno llega cuando luchas por ello”: Gabriela Galeas

Cambiar mi forma de ver la televisión y estar abierta a una evolución constante, hacer algo diferente te da miedo, pero no es que sea malo lo que vayas a hacer, sino que es diferente. Hay que medirse de todas formas, ya que si no lo hacemos, nunca conoceremos lo mucho que podemos hacer.

¿Cómo le han hecho sentir sus compañeros de trabajo o incluso los seguidores capitalinos?

Muy querida, acuerpada con todos los cambios que he tenido, no es una decisión fácil, pero me he sentido acompañada y bienvenida, y por eso estoy muy agradecida.

¿Qué extrañas de tu etapa en los medios sampedranos?

Trabajar con mis amigos a quienes conocía de años, llevábamos mucho tiempo juntos, hasta seis o siete años juntos, pero ahora todos estamos luchando por mejorar y cumplir sueños, que es la ley de la vida.