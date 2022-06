Karlen Pérez se va de San Pedro Sula y lleva su talento a la televisión de la capital

“Es una situación que me da un poco de nervios, pero la vida es de cambios y estos son para bien... Estoy agradecida con Dios por esta oportunidad, me siento feliz”, dijo Karlen en entrevista con Amiga.

“Fue una decisión que se tomó en un lapso de dos o tres días, o menos. Era algo que ya intuía que el algún momento podía pasar porque los medios de comunicación se están volviendo más fuertes en Tegucigalpa... La capital tiene grandes oportunidades, cuento con todo el respaldo y ayuda”, comentó con emoción.

“Esta oportunidad me tiene muy emocionada, han confiado en mi talento y mi trabajo. Estoy muy contenta de formar parte de este nuevo grupo de presentadores. Siempre voy a estar ligada al entretenimiento y seguiré dando lo mejor de mi, ya muy pronto me verán”, añadió Karlen, quien también es locutora en EXA Honduras, los fines de semana.

Un gran sueño

Nacida en Corquín, Copán, hace 25 años, Karlen siempre soñó con convertirse en periodista.

Desde pequeña jugaba a ser presentadora de noticias y siempre tuvo claro que esa sería su profesión.

“Siempre lo supe, siempre me llamó la atención la televisión, me gustaba ver noticias, shows de entretenimiento... y lo miraba no solo una simple espectadora, sino que imaginaba lo que había detrás de cámara, lo que el presentador tenía que hacer para que todo fuera posible...Siempre me gustó esa parte de la comunicación, de hablar y hacer entrevistas”, recuerda.