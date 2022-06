Niurka cuenta todo lo que hizo en La Casa de los Famosos con Juan Vidal

REDACCIóN .-La cubana Niurka Marcos dijo que todo lo que hizo con Juan Vidal fue real y qué tal vez espere al actor cuando salga del reality show de Telemundo.

”Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están encerrados herméticamente allá. Lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia, si no bueno next (el siguiente) , no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida, si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”, dijo en entrevista con De Primera Mano.

Y no solo fue una, fueron 3 las veces que le pusieron bajo las sábanas, algo que ella dice disfrutó bastante.

”Fue bien bonito, tres veces. Yo creo que somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic”, dijo.

Los conductores le recordaron que Vidal tiene una bronca con Cynthia Klitbo, a quien le debe dinero y hasta lo acusó de violento.

”Que bueno que me dices lo de los 4 mil dólares para no prestarle dinero y ya. “Si algún día me pasa le doy en su madre, le caigo a putazos, lo agarro dormido”, finalizó.