China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política"

La vocera aseguró que Pekín ha mantenido una "sólida" comunicación y cooperación con el Gobierno venezolano, y que su país "está profundamente comprometido con profundizar la cooperación práctica y promover el desarrollo común"

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 09:00 -
  • Agencia EFE
Fotografía cedida el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), reunida con el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, este jueves, en Caracas.

 Fotografía: Palacio de Miraflores / EFE
Pekín, China.

El Ministerio chino de Exteriores reafirmó este viernes que pase lo que pase en Venezuela, el país asiático seguirá respaldando a ese país en la defensa de su soberanía y seguridad nacional.

"China seguirá apoyando firmemente a Venezuela en la salvaguarda de su soberanía, dignidad y seguridad nacional, sin importar cómo evolucione la situación política", afirmó en una rueda de prensa la portavoz jefa del departamento, Mao Ning.

Trump dice que ha cancelado una nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración

La vocera aseguró que Pekín ha mantenido una "sólida" comunicación y cooperación con el Gobierno venezolano, y que su país "está profundamente comprometido con profundizar la cooperación práctica y promover el desarrollo común".

El gigante asiático, que en los últimos años mantenía estrechas relaciones con Caracas, ha condenado con dureza la intervención estadounidense en Venezuela y pedido la liberación del ya expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos el pasado sábado y trasladados a Nueva York.

La Casa Blanca celebra liberación de presos en Venezuela como "ejemplo de su influencia"

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con el embajador de China, Lan Hu, y destacó la "posición firme y consecuente de China al condenar enérgicamente la grave violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana".

Según funcionarios estadounidenses citados por la cadena ABC, la Administración del presidente Donald Trump ha comunicado a Rodríguez que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

