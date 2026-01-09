Milagro Flores revela los avances de su segunda casa y da sorpresa

Milagro Flores no deja de compartir buenas nuevas, y en esta ocasión no es para menos. La bella hondureña ha compartido los avances de la construcción de su segunda casa.
Mediante una publicación en sus redes sociales, Flores ha revelado imágenes del diseño que tendrá su proyecto, el cual avanza rápidamente y podría estar listo muy pronto.
La casa, que parece estar ubicada en Tegucigalpa, según la ubicación adjuntada en la publicación, tiene detalles llamativos: su altura, sus grandes ventanas y los espacios amplios.
Milagro se mostró emocionada con los avances, que hasta escribió un mensaje de gratitud y alegría por este sueño cumplido. Señalando la construcción, la presentadora de HCH y figura digital posó para el lente de su cámara con un fondo más que gratificante a nivel personal.
La imponente estructura tiene un espacio bien aprovechado y parece que tendrá detalles atractivos en su interior, tal y como la primera casa que "Milly" logró culminar.
"Hoy fui a ver el avance de la construcción de mi segunda casa y todo va genial. Estoy muy agradecida con Dios por las oportunidades, las bendiciones y el trabajo", empezó diciendo Milagro junto a las fotografías compartidas.
"¡Estoy Enfocada en mis metas y en cumplir mis sueños! ¡A seguir adelante con mucha energía y mente positiva! Muy pronto, primero Dios, vamos a inaugurar", completó la multifacética catracha. Y sí, la sorpresa es que Flores espera inaugurar luego su segunda casa.
Quien no desaprovechó la oportunidad de felicitarla fue Supremo, quien con emojis de aplausos y ojos enamorados hizo saber a Milagro que está feliz por su logro. Hasta el momento la presentadora no le respondió.
Los seguidores de Milagro también compartieron su felicidad con mensajes positivos tras el anuncio. "Qué bendición. A seguir cosechando lo que con tanto sacrificio has sembrado, hermosa"; "Este hogar no es solo una dirección, es un refugio donde los sueños despiertan y las metas se forjan, tu casa es tu historia llena de planos y capítulos"; "Cuando sea grande voy hacer como Milagro. Felicidades", le escribieron algunos.
La carrera de Milagro va en ascenso, su imagen es de las más cotizadas en Honduras, así como su polivalencia en la música, baile, presentación de productos y marcas, hasta la influencia personal en sus redes sociales.