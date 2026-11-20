Honduras

La literatura hondureña suma una nueva propuesta narrativa con "Manual apócrifo sobre oficios inútiles", una antología de cuentos cortos del escritor Alex Darío Rivera M. La obra reúne relatos que exploran distintas experiencias humanas mediante recursos como la ironía, la alegoría, la paradoja y la prosa poética. El libro propone un recorrido por historias breves en las que los personajes no suelen identificarse por nombres propios, sino a través de voces y experiencias que permiten al lector construir sus propias interpretaciones. Sus páginas abordan temas relacionados con la existencia, el amor, los sueños, la angustia y las contradicciones de la vida cotidiana.

La naturaleza y el paisaje también forman parte del universo narrativo del autor. Los sonidos, los elementos del entorno y las referencias al mundo rural aparecen como componentes de algunos relatos, mientras que otros recurren a situaciones cotidianas para plantear lecturas simbólicas o dar un giro inesperado a los acontecimientos. Entre las piezas que integran la antología figura "Quintíptico", que incluye el relato "Braille", así como "Vuelo", una historia que combina las fantasías de un niño con el descubrimiento de la propia intimidad. También se encuentra "Avidez", un texto que utiliza imágenes de la naturaleza y la espera de la lluvia para desarrollar su narración.

La obra incluye, además, "Calendario Agrícola de un Labriego sin Tierra", apartado en el que Rivera recurre a expresiones vinculadas con las labores del campo para construir otros sentidos alrededor de la experiencia humana. En conjunto, los cuentos se caracterizan por su brevedad y por dejar espacios de interpretación que requieren la participación del lector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre el libro existe un texto de presentación crítica escrito por J. Enrique Cardona Chapas, quien aborda los recursos narrativos utilizados por el autor y la relación entre el cuento breve y la prosa poética. En su análisis también hace referencia a la manera en que las historias combinan elementos cotidianos, simbólicos y existenciales.

Alex Darío Rivera M. nació en Santa Bárbara, Honduras, en 1975. Su trayectoria literaria comprende publicaciones de poesía como "Introspecciones extintas", "Desde los balcones", "Mortem" y "La lluvia no llega". En narrativa ha publicado los libros de cuentos "De fugas y acechanzas", "Recuentos a media luz", "Hendiduras" y "Fenomenología de los retazos". Su trabajo también incluye una faceta como historiador e investigador, reflejada en la publicación "SITRAMEDHYS, medio siglo de lucha". Además, forma parte de diversas antologías nacionales e internacionales, entre ellas "Honduras, sendero en resistencia", "Kaya Awiska, Antología del cuento hondureño", "Antología del cuento hondureño Siglo 21", "El baile del dinosaurio, antología de minificción" y "El principio del incendio, V Festival de los Confines 2021". Parte de su obra ha sido publicada en la revista italiana Oltreoceano.